Här är nästa storsponsor att hota med bojkott

Tyska Strauss hotar att dra sig ur sponsorskapet. Foto: Marvin Ibo Guengoer/Infront

Foto: Marvin Ibo Guengoer/Infront

Sponsorerna som bojkottar VM vid ett ryskt deltagande blir fler och fler. Tidigare idag meddelade huvudsponsorn Skoda att man är beredda att dra sig ur som huvudsponsor om Ryssland tillåts delta.

Tidigare har även sponsorn AJ produkter meddelat att deras logtyp inte kommer synas på VM.

Nu kommer nästa storsponsor med samma besked.

Tyska företaget kan hoppa av VM

Tyska Strauss, som är mångårig sponsor och partner till Hockey-VM meddelar att man kommer att avstå all logotyp-närvaro om Ryssland deltar.

-- Vi har varit partner till ishockey-VM i många år och värdesätter vårt samarbete med IIHF. Om det ryska landslaget, till följd av domen från CAS, skulle delta i VM 2027 i Tyskland, kommer vi att avstå från all logotypnärvaro i samband med turneringen. Vi utvärderar för närvarande ett eventuellt avslutande av vårt sponsorskap, säger företagets vd Henning Strauss i ett pressmeddelande.