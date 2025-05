”Det är klart att han är bedrövad”

Agerar Sam Hallam efter tuffa kvällen för Marcus Pettersson, och är Mika Zibanejad redo för spel igen?

Efter onsdagens träning ger förbundskaptenen en uppdatering kring läget inför kvartsfinalen mot Tjeckien.

– Han är med 99 procents säkerhet tillgänglig för spel imorgon, säger Hallam till media.

Sam Hallam, Marcus Pettersson och Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Tre Kronor tränade på Hovet under onsdagsförmiddagen var det bara en liten del av truppen som klev på is. Däribland dem fanns inte Mika Zibanejad, precis som i gårdagens gruppfinal mot Kanada.



Nu kommer Sam Hallam med en uppdatering kring stjärnan som alltså drabbats av sjukdom.



– Det är bra med honom. Han är med 99 procents säkerhet tillgänglig för spel imorgon. Han kommer att ansluta till laget under kvällen, säger förbundskapten från Hovets gångar strax efter att han förklarat hur laget stängt 3–5-förlusten mot kanadensarna.

– Att det var en nyttig erfarenhet att hamna i tidigt underläge. Från det gör vi några riktigt starka byten direkt efter, hämtar oss bra. Jag tycker vi är närmare i matchen än vad känslan är på bänken kanske, men ett par riktigt nyttiga lärdomar från igår som vi behöver dra nytta av och lära oss av för att gå in i matchen imorgon.

Petas Pettersson? ”Han är bedrövad”

När det gäller det övriga läget i laget är Hallam mer kryptisk i sina svar. William Nylander ryktas ansluta till truppen (mer om det här), samtidigt som både målvaktsval och upplägg för backsidan är lite av ett frågetecken inför kvartsfinalen mot Tjeckien.



– Policyn vi har kört hela turneringen är att det kommer på lagställningen sen, säger förbundskaptenen kring huruvida Jacob Markström blir förstamålvakt i slutspelet.



Hallam menar även att staben har bestämt sig för om man ska spela med sex eller sju backar under torsdagen, men vill inte avslöja vad man kommit fram till.



– Det kommer ni se imorgon, men vi har en plan för imorgon ja.



Mot Kanada gjorde Rasmus Sandin sin första match i VM vilket gjorde att Erik Gustafsson hamnade längre ner i hierarkin. Nu återstår det alltså att se om det blir han som får kliva åt sidan eller om Marcus Pettersson, som hade en tuff onsdagskväll.



– Två misstag av mig. Jag får ta lärdom av det och gå vidare, sade Pettersson självkritiskt efter slutsignal, samtidigt som han tog på sig två av målen.



Sam, hur har ni pratat med honom efter gårdagen?

– Stefan Klockare har pratat med honom och tittat på lite situationer. Det är klart att han är bedrövad över det som händer i de situationerna. Ena är väl ”borderline”… hälften av gångerna tror jag att det blir en utvisning när Nathan MacKinnon kommer in på händerna på honom. Jag säger inte att det ska vara det, utan att jag är 50/50 jag också. Vid den andra situationen blir han slagen i ett mot ett. Det är klart att han känner att han vill ha tillbaka de situationerna, men så är det. Det gäller för oss som lag att stänga gårdagen och komma ut och vinna de typerna av dueller som lag imorgon, säger Hallam.