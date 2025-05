”Det ser ut som att det kan bli så”

William Nylander ser ut att ta den sista platsen i Sveriges VM-trupp.

Efter uppgifterna uttalar sig nu Sam Hallam, samt flera av Tre Kronors spelare om stjärnan.

– Det skulle såklart vara grymt att få in en sådan spelare, säger Mikael Backlund till media under onsdagen.

William Nylander och Filip Forsberg. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tidigt under onsdagsmorgonen, dagen efter Tre Kronors 3–5-förlust mot Kanada, uppgav Hockeynews att William Nylander är klar för spel i Hockey-VM. Vid förmiddagens träningen på Hovet var det därmed flera av de svenska spelarna som fick frågor om Toronto Maple Leafs stjärna.



– Det ser väl ut som att det kan bli så. Jag har ingen officiell bekräftelse utan ni får vänta på ”Bom-Boms” (Josef Boumedienne) pressmeddelande om det nu kommer någon, säger Filip Forsberg, som själv inte gick på is efter sista gruppspelsmatchen.



Förbundskapten Sam Hallam svarar däremot på sitt vanliga sätt.



– Jag är glad att jag har William Karlsson och resten av gänget här. Vi är sugna på matchen imorgon, säger han till media.

Hyllas av Backlund: ”Kan vinna matcher på egen hand”

Mikael Backlund, som ställts mot just Nylander flera gånger i NHL fortsätter senare med att hylla sin lagkamrat (?).



– Inget officiellt klart än, men det skulle såklart vara grymt att få in en sådan spelare. Det är en ”game-breaker”. Han kan vinna matcher på egen hand och är otroligt skicklig offensivt. Svår att möta där borta, väldigt finurlig och hittar vägar att få frilägen, två mot en och sådana saker. Han kan avgöra matcher på egen hand så det vore en fantastisk spelare att få in, säger Backlund till media.



Toronto spelade sin senaste match natten till måndag. Då föll de med 1–6 mot Florida Panthers och fick konstatera att säsongen var över.