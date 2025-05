Filip Forsberg och Emil Heineman är båda Leksandsfostrade.

Nu berättar de tidigare gymkompisarna om ambitionerna inför hemma-VM.

– Precis som Emil sa, att vi är här för att vinna. Truppen och gemenskapen, allt är så bra det kan vara. Det ska bli grymt kul att spela ihop och tävla inför svenska fansen, säger Filip Forsberg.

Filip Forsberg och Emil Heineman. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det skiljer sju år mellan Filip Forsberg och Emil Heineman. Båda är hockeyfostrade i Leksand och uppväxta inte långt ifrån varandra. Nu är Leksands samhälle inte så jättestort, trots att man har en av hockeysveriges mest klassiska lag, och dom båda VM-spelarna hade också tidigt koll på varandra.



– Mitt första minne av Emil? Bra fråga. Jag tänkte nästan säga att jag knappt kommer ihåg det, säger Filip Forsberg med ett leende då hockeysverige.se träffar dom båda masarna för en intervju under Tre Kronors pressträff inför VM på ett hotell i centrala Stockholm.

– Förmodligen var det i gymmet. Det var vi båda som alltid var i gymmet på lördagar och inte så många andra.

– Han kom in i tidigt i juniorlagen. Sedan vet jag inte om jag fortfarande var kvar i Leksand eller hade flyttat över då han kom upp och körde. Jag såg direkt att drivet fanns där hos honom.



Emil, vad betydde Filip Forsberg för dig under uppväxten?

– Jag minns oerhört tydligt då han och (Michael) Raffl hade show i Hockeyallsvenskan för några år sedan. Det är mitt första minne.

– Sedan har jag såklart följt honom under åren. En idol. Det blir såklart också speciellt då han kommer hemifrån.

Filip Forsberg i Leksandströjan. Foto: Arkiv

”Hans karriär har varit helt okej ändå”

Filip Forsberg, som draftades av Washington, men innan sin första NHL-match trejdades till Nashville, har gjort 13 NHL-säsonger, 780 matcher, 318 mål och totalt 681 poäng.

– Hans karriär måste jag säga har varit helt okej ändå, skrattar Emil Heineman

– Filip är den som det pratas om hela tiden bland unga spelare där hemma. När vi var små ville alla bli Filip och man pratar säkert på samma sätt lika mycket nu.



Var du själv Filip Forsberg då du spelade landhockey hemma på gatan?

– Jag har inte dom händerna (skratt) utan jag fick kämpa på andra vis, men visst var jag Filip någon gång ibland.



Filip, vem hade du som förebild då du själv växte upp?

– Peter Forsberg var min stora idol. I Leksand fanns det också många spelare som var väldigt bra. Framför allt var Micke Karlberg en av bästa spelarna där.

– Sedan var det lite ruljangs på spelare där, men jag kommer ihåg att Michael Ryder var hemma i Leksand under lockouten. Han var en fantastisk spelare och en stor rightare som jag tog till mig mycket av.

Den kanadensiske stjärnan Michael Ryder under lockoutsäsongen 2004. Foto: Arkiv

Vad tror du det betyder för unga killar och tjejer som växer upp till hockeyspelare att ha starka förebilder?

– Jag tror att det betyder hur mycket som helst. I mitt och Emils fall har vi haft förmånen att ha ett bra lag i Leksand under mesta delen av våra liv.

– Just att ha möjligheten att se bra spelare på nära håll är något som driver en. Även i det större perspektivet med Tre Kronor och spelarna där man växt upp med. Klart det är vad som startar drömmarna.

Filip Forsberg har under senaste säsongen fått möjligheten att spela mot Emil Heineman.



– Det var roligt och han har haft ett fantastiskt genomslag senaste tiden. Den här säsongen har han, så att säga, tagit ett steg till. Framför allt har det varit kul att se hans utveckling med tanke på det drivet jag såg hos honom redan tidig

– Som jag sa, lördagar på gymmet var det inte många som var där, men vi var där. Det är jättekul att han nu fått betalt för det och om, som han säger, jag har inspirerat någon och haft en liten del i hans karriär så kommer han vara den som inspirera många i nästa generation.

– Det kommer säker vara någon 13-14-åring på gymmet en lördag i sommar.Då kommer säkert Emil också var där. Det är sådana saker som gör att man kan komma ganska långt.



Emil, hur var surret mellan dig och Filip när ni spelade mot varandra, du i Montréal och han i Nashville?

– Vi sa något till varandra vid någon tek. Annars är man ganska fast i själva spelet. Just då var det i alla fall ett tek vi stod bredvid varandra och så klart kul att morsa.



Vad sa Filip?

– Han frågade hur läget var, men sedan hade jag fullt fokus på att kunna stoppa honom vid teket, skrattar Montréal-forwarden.



Emil Heineman, som kom till Sverige under måndag och gjorde en snabbvisit hemma i Leksand, kallades sent in till VM, men det fanns aldrig någon tvekan att tacka ja.



– Dom ringde mig då jag var på väg hem i måndags. Jag kände en ren glädje. Att få komma hit och se fram emot ett VM på hemmaplan är något jag hade värderat väldigt högt om det skulle blivit av, vilket det nu blev.

– Skönt att ha fått en träning i benen och komma in allt. Fruktansvärt kul.

Emil Heineman i Leksandströjan. Foto: Ronnie Rönnkvist

Tydliga beskedet: ”Vi är här för att ta guld”

Vilka förväntningar har du på turneringen?

– Vi är här för att ta guld, så är det. Vi ska ta det dag för dag, match för match för att bygga ihop oss som lag och vårt spel för att till slut stå där med bucklan.



Du har varit skadad under säsongen, vad kan du berätta om den och din status idag?

– Jag kan inte kommentera allt för mycket vad som hände, men det är förbi och nu är det lugnt.



Filip, du har din fru Erin och sonen Felix hemma i Nashville, var det ändå givet att tacka jag till VM-spel?

– Givet kan jag inte säga att det var. Det var först och främst sådana saker jag måste stämma av och hålla mig frisk.

– Tyvärr var det klart tidigt för oss att det inte skulle bli något slutspel, så dom hörde av sig ganska tidigt. Det var svårt för mig att tacka ja redan i början av april när det var sju, åtta matcher kvar. Allt kunde hända.

– Jag gav ett positivt första svar. Därefter var det att se till att få allt det praktiska löst och det löste sig ganska smidigt, så nu ska det bli ruggigt kul att spela.



Vilka förväntningar har du på turneringen?

– Precis som Emil sa, att vi är här för att vinna. Truppen och gemenskapen, allt är så bra det kan vara. Det ska bli grymt kul att spela ihop och tävla inför svenska fansen.