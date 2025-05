Glädjebilder för Tre Kronor: ”Verkligen inte”

Tre Kronor ger glädjebesked inför fortsättningen av Hockey-VM.

Under torsdagen var Mikael Backlund på is efter att han missat mötet med Lettland.

Mikael Backlund under torsdagens träning på Hovet. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård.

”Det är helt okej. Avstod is i går, avstod match i dag. Det betyder att han har fått två dagar rehab och sen får vi ta nya tag i morgon”



Så lät det när Sam Hallam gav besked kring Mikael Backlund efter onsdagens 6–0-seger mot Lettland. En match som Tre Kronors mest VM-meriterade spelare missade efter att han inte tränat med laget.



Nu, under torsdagen, var 36-åringen tillbaka på is när delar av laget tränade inför fredagens match mot Slovenien.



– Det tror jag verkligen inte, sade Hallam även tidigare kring huruvida turneringen var i fara för NHL-svensken.



Torsdagens frivilliga träning genomfördes på Hovet och bland de som deltog var främst de som inte inte spelat något i turneringen hittills, med undantaget av Samuel Ersson och Mikael Backlund.

Spelare på is under torsdagen: