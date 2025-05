Finska guldhjälten vann VM i Sverige – med svensk tränare

Ikväll möts Finland mot Sverige i ett riktigt klassikermöte i VM-sammanhang.

1995 vann Curre Lindströms Finland mot Curre Lundmarks Sverige med 4–1 i finalen av VM i Sverige.

– Efter finalen åkte vi till Sergels Torg. Det var väldigt mycket folk där och mötte oss, även många svenskar vilket var konstigt tycker jag men väldigt kul, berättar guldhjälten Raimo Helminen för hockeysverige.se

Jarmo Myllys och Raimo Helminen blev guldhjältar för Finland 1995 i Stockholm och Gävle. Foto: Arkiv

Vid VM i Stockholm och Gävle 1995 fick bland annat Raimo Helminen och Jarmo Myllys vara med om en milstolpe i finsk hockey då det finska landslaget vann sitt första VM-guld. I finalen besegrade Curre Lindströms Finland Curre Lundmarks Sverige med 4-1. Raimo Helminen spelade i en kedja med Juha Ylönen och Sami Kapanen.



– Curre (Lindström) var viktig för det här guldet. Han kom in med lite nya idéer och så vidare. Det var kul att det kom en tränare utifrån och som just kom in med nya idéer. Alla lyssnade och vi tog till oss vad han sa.

– Vi hade också ett riktigt bra lag. Det hade kommit fram många nya unga spelare samtidigt som dom äldre spelarna var bra under turneringen. Bland annat så slog Saku Koivu, Jere Lehtinen och Ville Peltonen igenom då, berättar Raimo Helminen för hockeysverige.se.

Raimo Helminen. Foto: Arkiv

”Då kunde jag känna att guldet var vårt”

Hur upplevde du din turnering?

– Jo, jag hade en bra turnering och fick mycket istid samtidigt kanske jag inte gjorde så mycket poäng. Jag tror att det blev sju eller åtta poäng, jag är inte riktigt säker (ett mål och totalt åtta poäng).

När förstod du under VM-finalen att det blir guld till Finland?

– Inte innan slutsignalen. Kanske sista fyra, fem minuterna kunde jag känna att guldet var vårt. Jag minns att det var mycket finnar på läktaren och en bra stämning, men jag vet faktiskt inte hur dom fick tag på biljetter, skrattar Raimo Helminen.

– Efter finalen åkte vi till Sergels Torg. Det var väldigt mycket folk där och mötte oss, även många svenskar vilket var konstigt tycker jag men väldigt kul.



Jarmo Myllys:

– Vi hade Curre Lindström som coach då och en nyckel till den här framgången var att han hade fått bygga ett lag under tre års tid. Det var inte många spelare som byttes under de här åren.

– Vi hade gjort en bra turnering i Milano året innan då vi gick till final mot Kanada som vi förlorade mot på straffar. När vi kom till VM i Stockholm hade vi med andra ord ett starkt och erfaret lag. Det var även då som Saku Koivu, Jere Lehtinen och Ville Peltonen gjorde en fantastiskt bra turnering. Att sedan ta sig till final mot Sverige i Stockholm och dessutom vinna guld är något mycket stort för en finländsk hockeyspelare.

Curt Lindström, förbundskapten och Finland jublar efter segern i finalen mot Sverige 1995. Foto: Bildbyrån

Hur viktig var Curre Lindström för det här guldet?

– Jag tror Curre var exakt vad finsk hockey behövde just då. Visst, Curre var duktig som istränare, men framför allt så var han fantastisk på det mentala planet och i omklädningsrummet.

– Han var verkligen mån om varje spelare och han fick oss att förstå att vi kunde vinna stora turneringar. Jag tror alla som var med i vårt landslag under Curres år minns det som en mycket rolig tid.



I kväll får vi se om Finland sätter ner foten mot Tre Kronor igen.