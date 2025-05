Därför dömdes finska målet inte bort: ”Solklart”

Trots dominans över stora delar 2–1-vann Sverige mot Finland med darr på ribban.

Den då frustrerade kaptenen, Rasmus Andersson, ger sin syn på målet – och efterföljande bråket med finländarna.

– Vi tycker inte om varandra och har aldrig tyckt om varandra, säger backen.

Rasmus Andersson och 1–2-målet från Finland. Foto: Bildbyrån och Viaplay.

AVICII ARENA



Inför måndagens match hade inte ett enda VM-möte mellan Sverige och Finland slutat efter ordinarie tid sedan 2017. Och mycket väl blev det även darr på ribban denna gång, även om Tre Kronor dominerade i stora delar. Detta då Harri Pesonen petade in 1–2 bakom Jacob Markström med cirka sju minuter kvar att spela.



– Finnarna är alltid finnarna. De jobbar hårt och är tydliga med vad de försöker göra med mycket skott och mycket trafik runt målet, men jag tycker att vi kontrollerar det genom matchen. Sen sista tio kommer det en push, men jag tycker att vi överlag spelar en väldigt lugn och bra match, börjar Rasmus Andersson efter segern.



Kaptenen hade i samband med målet hamnat mitt i de finska spelarnas firande innan han diskuterade reduceringen med domarna. Domarna hade nämligen blåst i sin pipa för tidigt, men enligt ”continuous play” så kan ett mål dömas, trots detta, om pucken var i rörelse mot mål.



– Det är väl ett solklart mål, börjar Andersson om målet och fortsätter:

– Det är en del av det. Så blir det ibland. Hade jag varit dem hade jag blivit väldigt frustrerad om det inte gick in. Det är en tidig signal från domaren, men det är ett solklart mål. Sen vet jag inte om de har en spelare i målgården eller liknande. Jag har inte sett reprisen. Min känsla på isen var att det var ett solklart mål. Hade det inte dömts mål så hade vi haft väldigt tur.



Vad är det som gör att de ger sig på dig sen?

– Bra fråga. Jag såg att Filip (Forsberg) var där inne så jag försökte gå in och skydda honom. Sen vände sig alla på mig. Så blir det ibland, säger Andersson och fortsätter sedan om hur man klarar av att få fem finländare över sig samtidigt:

– Förhoppningsvis kommer domaren in och skyddar en ibland. Annars blir det svårt att ta fem samtidigt. Det är mycket känslor, vi möter finnarna, vi tycker inte om varandra och har aldrig tyckt om varandra. Känslor kommer det alltid att vara när vi spelar mot varandra.

Frustrerad efter målet: ”Försökte få en förklaring”

Gällande frustrationen när målet granskades höll sig däremot Andersson kortfattad.



– De gjorde precis mål. Då är man frustrerad, säger kaptenen.



Andersson skötte, som väntat, diskussionen med domarna och fick en förklaring.



– Jag försökte bara få en förklaring om vad som gäller. De kollade på det och kom fram till att det var ett mål, så då var det bara att gå vidare i matchen. Det var inte mycket man kunde göra åt det.



Är det frustrerande att inte döda matchen tidigare?

– Nej. Det är väl bra att träna på lite fem mot sex. Sen har vi, jag vet inte, 42, 42 skott. Visst vi hade kunnat leda med 3–0, 4–0, men nu stod det 2–0 och så får de en. Efter det tycker jag inte att det är så farligt om jag ska vara ärlig.



Se målet nedan: