Där är Sverige (nästan) oslagbara: ”Har filosofin”

Sverige är (nästan) oslagbara i VM i en specifik statistik.

Här är Adam Larsson och Emil Heinemans ord om det hela – som kan bli en nyckel i semifinalen mot USA.

– Det har fungerat så här långt, säger Larsson till hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Tre Kronor klev in i torsdagens kvartsfinal mot Tjeckien var lagets siffror i boxplay smått osannolika. Trots 22 minuter i spelformen hade 100 procent av de numerära underlägena slutat utan att pucken hade gått in i den svenska buren. Kanada var nära samma siffror, men faktum var att ingen annat lag kunde stoltsera med det hela i Hockey-VM.



Nu, mot mästerskapets bästa powerplay, kan det hela bli en nyckel.



– De gör ett jäkligt bra jobb. Samtidigt gör ”Markan” (Jacob Markström) ett jäkligt bra jobb i mål också, så det är många parametrar som har gjort det. Vi sliter för varandra där ute, säger Emil Heineman till media efter fredagens träning på Hovet.



I och med 1–3-målet när Tjeckien fick spela i fem mot tre under kvartsfinalen är procenten nu nere på 93.75. Nu återstår det att se om Sam Hallams mannar även kan vara (nästan) oslagbara även mot USA, i semifinal.



– Vi har filosofin som tränarna lägger upp för oss. Vi täcker skott, jobbar hårt. Vi håller oss till systemet. Det har fungerat så här långt, säger backen Adam Larsson om nycklarna till framgången i spelformen.

VM:s yngsta lag: ”Några riktigt ”’skillade'”

För just Adam Larsson blir mötet med USA även chansen att trycka dit några av sina lagkamrater från Seattle Kraken och NHL.



– Ja, jag känner ju Matty Beniers, vi har spelat tillsammans nu i fyra år. Det ska bli kul att möta honom, men vi ska nog bara fokusera på vårt, säger svenske försvararen.



Beniers, född 2002, är likt många andra i det amerikanska laget relativt unga i VM-sammanhang. Tillsammans utgör de faktiskt den yngsta truppen i hela turneringen (24,48). Sverige hittas i andra änden med en snittålder på 28,89. Endast Danmark är äldre.



– Vi kommer att kolla på video och sånt där imorrn. Jag har faktiskt inte sett dem spela så mycket, men man har väl rätt bra koll på laguppställningen. Vi får ta en titt på det imorgon, säger Larsson om hur man förbereder sig för att spela mot ett så ungt lag.

– De har några riktigt ”skillade” spelare som man måste hålla koll på, men jag tycker att vi gjorde mycket bra grejer igår. Fortsätter vi så ska det nog gå vägen.



Är det några du vill lyfta fram som ni behöver hålla extra koll på?

– De har sådana som Clayton Keller, Tage Thompson och… de har många bra spelare. Zach Werenski på backen också. Det blir en tuff uppgift.



Leo Carlsson, som tillhör den yngre generationen i turneringen, fyller senare i kring betydelsen av det hela.



– (Det betyder) Lite grann kanske. Jag vet inte hur många de har som har varit i en semifinal i VM, men de är unga och fräscha på det sättet, så det kommer att bli en kul match.