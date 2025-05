Då blir Sveriges VM-gruppspel tidernas främsta

Sverige kan gå rent i VM:s gruppspel för andra året i rad. Det skulle vara en unik prestation. Man kan också stå för tidernas bästa svenska gruppspel i hockey-VM – och slå ett annat rekord.

Elias Lindholm jublar efter ett av sina sex mål i VM. Foto: Bildbyrån.

Både Sverige och Kanada har gått rent hittills i hockey-VM. Åtminstone ett av lagen kommer dock tappa poäng innan gruppspelet är över, eftersom lagen möts imorgon. Kanada har dessutom en match mot Finland att klara av ikväll. Skulle ”Lönnlöven” vinna den matchen efter ordinarie toppar man gruppen inför slutomgången, men tappar man poäng är Sverige i ledning.

Så länge Kanada vinner ikväll, även om det sker efter förlängning, ”räcker” det dock att slå Sverige i slutomgången. Oavsett om det rör sig om full tid efter förlängning. Skulle Kanada däremot förlora ikväll måste man slå Sverige efter ordinarie tid imorgon för att vinna gruppen.

Men det är inte bara gruppsegern som står på spel. Om Kanada skulle ta tre poäng mot Finland ikväll väntar även en annan mäktig milstolpe på lagen i den sista gruppomgången. Då har nämligen båda lagen chansen att ta full pott i ett VM-gruppspel. Något som inte händer speciellt ofta numera.

Lagen som tagit full pott i VM-gruppspelet

De gånger det har hänt sedan det nya VM-formatet startade 2012 är:

Sverige, 2024

Ryssland, 2019

Finland, 2016

Kanada, 2015

Ryssland, 2014

Ryssland, 2012

De första fem åren hände det alltså fyra gånger, men sedan 2016 är det alltså bara Ryssland år 2019 och Sverige ifjol som lyckats ta maximala 21 poäng. Men som ni ser kan alltså Sverige bli historiska som det första land att lyckas ta full pott två år i rad.

Det allra bästa gruppspelet någonsin var det emellertid Kanada som stod för, 2015. Då gick de rent och hade otroliga +35 i målskillnad. De gjorde 49 mål, vilket ger ett snitt på sju mål per match. Det är förstås rekord. Man släppte dock in 14 mål, vilket är långt ifrån rekord.

Faktum är att Kanada gjorde sex mål eller fler i alla gruppmatcher utom en (4-3 mot Frankrike) och de gjorde tvåsiffrigt mot både Tyskland och Österrike. Frågan är om det målrekordet någonsin kommer slås. Man vann sedan med 9-0 mot Belarus i kvarten, 2-0 mot Tjeckien i semin och 6-1 mot Ryssland i finalen.

Kanadas gruppspelsprestation 2015 är alltså tidernas främsta, med full pott och +35 i målskillnad. Därefter hittar vi Rysslands 2019, med +29 och Sveriges 2024, med +26.

Kan de noteringarna hotas i år? Ja, de kan faktiskt det.

Kanada har efter fem matcher full pott och +26 i målskillnad. De ska alltså möta Finland och Sverige och även om det är osannolikt att man tar sex poäng och vinner med totalt nio eller tio måls marginal så finns väl chansen. Men det troliga är att de går in på andraplats om de vinner sina två återstående matcher. Då räcker det alltså att vinna med totalt tre mål för att tangera Rysslands prestation.

Sverige då? De har +22 i målskillnad och behöver alltså slå Kanada med fyra mål i sista matchen för att gruppspelet ska bli det bästa någonsin för Tre Kronors del. Även det får anses vara ett rejält långskott.

Men att bli första lag att ta full pott i två raka VM-gruppspel vore förstås en prestation i sig.

På väg att slå Finlands rekord

Men det finns ett annat rekord som både Sverige och Kanada har goda chanser att slå. Man ligger nämligen i fas för att stå för tidernas bästa defensiva prestation i ett VM-gruppspel.

Just nu har Finland, föga förvånande, stått för det bästa gruppspelet när det gäller antalet insläppta mål. De släppte bara in fem mål på sju matcher under hemma-VM 2022. De slog då sitt eget rekord från 2016, då de släppte in sex mål på sju matcher. Det är de enda gångerna ett land släppte in mindre än ett mål per match sedan det här systemet drog igång.

Ryssland år 2014 och Tre Kronor år 2023 avrundar pallen med sju insläppta mål på sju matcher.

Just nu har Kanada släppt in två mål på fem matcher. Sverige har släppt in tre mål på sex matcher. Jacob Markström och Samuel Ersson har hållit två nollor vardera så här långt.

Nu ska det som sagt sägas att Kanada möter de två på pappret bästa lagen under sina två avslutande matcher och Sverige möter ett fruktat Kanada i gruppavslutningen. Men man kan alltså släppa in två mål där och ändå tangera rekordet. Släpper de in ett mål slår de rekordet. Och Kanada kan släppa in tre mål under de avslutande två matcherna och ändå tangera rekordet.

Klart görbart – om än svårt.

Men båda nationerna har alltså över 20 mål (!) upp till Kanadas offensiva målrekord under en turnering. Det säger en del om vilket närmast omöjligt rekord just det är.