TV: Hyllningen till moderklubben: ”Ett sätt att ge tillbaka”

Arvid Söderblom väljer att hylla sin moderklubb, Hovås HC, under hockey-VM.

För hockeysverige.se berättar debutanten om den lite krokiga resan som symboliseras på hans hjälm.

– Så länge man inte ger upp så är det aldrig för sent, säger 25-åringen.

Under de två första matcherna i hockey-VM har Sam Hallam testat både Jacob Markström och Samuel Ersson i det svenska målet. Den förstnämnde höll nollan mot Slovakien och den andra räddade 87,5 procent mot Österrike. Kvar står nu Arvid Söderblom, som ännu inte fått visa upp sig och sin hjälm, specialdesignad för mästerskapet.



– Den är målad av DaveArt och idén bakom den kom egentligen från hakpartiet som föreställer loggan för min moderklubb Hovås HC. Sen ville jag bara hålla det ganska simpelt med mörkblått, gult och Tre Kronor. Sen är det lite små detaljer med loggor från de klubbarna jag representerat i Sverige. Lite sådana små detaljer som man kan se på nära håll, börjar Söderblom berätta för hockeysverige.se och fortsätter om anledningen till hyllningen:

– Jag kommer ihåg när jag var liten och satt och kollade på målvaktshjälmarna. Jag tror det kan vara kul för kidsen att kanske känna igen sin logga där. Det är en kul del av att vara målvakt, att få göra lite skydd, masker och sådär.



Hur mycket har de här klubbarna betytt för dig?

– Jättemycket, de är en anledning till att man sitter här idag. Jag har haft grymma lagkompisar och coacher som har hjälpt mig att ta sig dit jag är, så på något sätt blir detta att ge tillbaka till dem genom att sätta upp dem där på hjälmen.



Den nu 25-årige målvakten kommer från sin andra raka NHL-säsong med över 30 spelade matcher, men resan har inte varit lika spikrak som för många andra i laget. Backar vi bandet till så sent som säsongen 2018/19 återfinner vi Söderblom i HockeyEttan och Hanhals IF. Detta efter att den tidigare Frölunda-junioren varken spelat U18- eller Junior-VM för Sverige.



– Såklart, det har varit en lång resa att ta sig hit, men jag har ändå klarat av varje steg, blivit bättre och aldrig gett upp. Det är kul att vara här, säger han nu.



Se närbilder på Söderbloms målvaktsmask nedan.

VM-debuterar: ”Aldrig för sent”

Anledningen till att just detta mästerskap blir extra speciellt för Arvid Söderblom är att det faktiskt är hans VM-debut. Detta kort inpå första matchen i blågult sedan 2016/17 då han representerade Småkronorna.



– Det var coolt. Det var kul att dra på sig den tröjan igen, det var ett tag sedan. Sen var det skönt att få debuten avklarad också. Jag tycker att vi gjorde en bra match. Skönt att få vinsten också, säger Söderblom om 4–2-segern mot Tjeckien i uppladdningen till hockey-VM.

– Det blir jättekul. Kul att vara på plats förra veckan på Czech Hockey Games och kul att det har dragit igång nu, fortsätter han om att VM-debutera.



Trodde du då, 2019 i HockeyEttan, att du skulle stå här?

– Nej kanske inte, men drömmen har alltid funnits. Drivet har funnits där och jag har bara försökt bli bättre varje dag. Så länge man inte ger upp så är det aldrig för sent.



Men, det är hård konkurrens om platserna och hittills har Söderblom fått sitta vid sidan.



– Det är hård konkurrens och det är så det ska vara i ett VM också. Det är tre bra målvakter och tre målvakter som kan spela. Vi pushar varandra och vi gör det bästa för laget. Det är som det ska vara tycker jag, säger han själv till hockeysverige.se.

Genombrottet: ”Tycker att jag etablerade mig”

Via Tingsryd och Skellefteå tog sig Arvid Söderblom över till Nordamerika och fick debutera i Chicago Blackhawks redan 1 januari 2022, men det är nu, 2024/25, som han slagit igenom ordentligt och blivit NHL-lagets mest spelade målvakt.



– Det är en grej inför i år som jag verkligen har försökt göra. Det är att kolla vad mina styrkor är och bara spela till dem och lita på det. Då blir det ofta ganska bra också, om man hittar vad man är bra på och håller sig till det. Det är väl det jag har gjort i år och fått bra resultat av det, berättar han nu.

Arvid Söderblom på en träning inför hockey-VM. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Har du gjort något annat annorlunda?

– Nej, egentligen inte, utan bara gå ut och ha kul och njuta av att vara där man är på en daglig basis. Och sen att verkligen försöka bli bättre för varje dag. Då kommer resultaten i efterhand.



Hur nöjd är du med din NHL-säsong som varit?

– Nöjd kan man aldrig vara. Speciellt inte när vi ligger där vi ligger i tabellen. Personligen tycker jag att jag tog kliv, blev bättre och på något sätt ändå etablerade mig. Sen vet jag inte om man kan vara nöjd när vi ligger där vi ligger, men jag är såklart glad över hur min säsong gick för mig personligen. Vi vill bli bättre och jag tror vi kan ta kliv som lag också, så det är kul att gå in i sommaren med den känslan, att man har gjort det bra men kan göra det ännu bättre.



En del i den tunga säsong Söderblom är inne på har varit att Chicago Blackhawks sparkade huvudtränaren Luke Richardson. Det blev en omtumlande tid för organisationen just då, men för svensk del gav det möjligheten för Anders Sörensen att kliva in och bli den första svenska NHL-tränaren någonsin.



Nu har Söderblom tryggheten av att ha med sig sin tränare på bänken under hockey-VM.



– Det är klart att det är kul att ha lite familjära ansikten, någon man träffar på daglig basis. Det är kul för honom att han får vara här och jag tror han kan vara nyttig för oss genom att bidra med sin erfarenhet och sin syn på hockey, säger burväktaren.



Vad är hans största styrkor som coach, tycker du?

– Jag tycker han är rak och ärlig, bra med kommunikationen. Han får med alla på tåget på samma sida. Jag tycker han har gjort ett bra jobb hos oss i Chicago i år. Vi har många unga spelare och mycket som kanske spretar lite hit och dit, men vi har ändå fått ihop det bra. Jag tycker att vi blev bättre och bättre ju längre säsongen gick med honom. Jag har bara gott att säga om honom, avslutar Arvid Söderblom.