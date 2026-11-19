William Worge Kreü.

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William Worge Kreü ser ut att få fortsätta spela i Schweiz resten av säsongen.

Efter att hans avtal med toppklubben Ambrì-Piotta löper ut vid månadsskiftet uppger Blick nu att den svenske backen bara är detaljer från att göra klart med den regerande mästaren Fribourg-Gottéron. Enligt tidningen ska Worge Kreü skriva på ett avtal för resten av säsongen, men det finns fortfarande detaljer i avtalet som behöver komma på plats.

Worge Kreü hamnade i Schweiz i september efter att ha gått klubblös under hela sommaren, då han hämtades in till Ambrì-Piotta som en nödlösning för långtidsskadade finländaren Jesse Virtanen. Den svenske backen har fått en stor roll i topplaget den här hösten, där han snittat 19 och en halv minuts istid per match på de 18 matcher han spelat för den schweiziska tabelltrean.

Flera svenskar i Fribourg-Gottèron

I Fribourg-Gottéron får Worge Kreü landsmannen Roger Rönnberg som huvudtränare, samtidigt som laget har fyra svenska spelare i form av Marcus Sörensen, Jacob de la Rose, Patrik Nemeth och Lucas Hedlund. I laget återfinns även en svensk assisterande tränare i form av Fabian Gunnarsson.

William Worge Kreü har tidigare spelat SHL-hockey i Linköping och Oskarshamn och spenderade fjolårssäsongen med spel i finska Jukurit och tyska Adler Mannheim.