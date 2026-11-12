Beskedet: Svensken får lämna

William Worge Kreü.

Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån

En svensk back är på väg ut på spelarmarkanden.

För RSI bekräftar sportchefen Lars Weibel att William Worge Kreü kommer att lämna schweiziska Ambrì-Piotta vid månadsskiftet.

Worge Kreü hämtades in till Ambrì-Piotta på ett korttidskontrakt i september för att täcka upp för skadade toppbacken Jesse Virtanen. Med finländaren på väg tillbaka så kommer nu topplaget, som ligger på en andraplats i den schweiziska ligan, att släppa den tidigare SHL -backen.

Har fått stor roll i topplaget

Den 26-årige backen har under sin tid i Ambrì-Piotta fått en topproll, där han matchats i backpar med lagets svenske stjärnback Tim Heed och snittat 19 minuter och 30 sekunder på de 18 matcher han har spelat, vilket är näst mest i hela laget. På dessa matcher har Worge Kreü noterats för sju poäng (0+7).

Worge Kreü har under hela hösten varit införstådd i situationen och att detta skulle kunna bli hans öde, när Jesse Virtanen väl kom tillbaka från sin skada.

– Jag hade gärna stannat kvar, men det är tyvärr inte upp till mig. Om jag hade fått bestämma, hade jag gärna blivit kvar här hela säsongen, sade han i en intervju till Hockeysverige.se för tre veckor sedan.