Uppgifter: Avstängd av IIHF – förhandlar med storklubben

Foto: DAVID W CERNY/BILDBYRÅN.

När Rikard Grönborg i våras lämnade Tappara var det efter att han säkrat sitt andra Liiga-guld i den finska klubben. Ersättaren blev tränarikonen Kari Jalonen, men 13 matcher senare beslöt sig 66-åringen för att gå i pension. Beslutet gav den tidigare SHL-målvakten Fredrik Norrena huvudtränarjobbet, och där står vi också nu – med ett stort frågetecken kring framtiden.

Att det nu sipprar ut uppgifter om just vägen framåt är inte heller någon överraskning.

Tappara har fortsatt förlora matcher, och är just nu inne i en tung svit med två av nio möjliga under Norrena. Därmed höjs röster i Finland som menar att han inte är rätt man att leda klubben framåt, varken denna eller nästa säsong. Den som istället verkar vara mest eftertraktad är Patrick Fischer, Schweiz tidigare förbundskapten.

Journalisten Vojtěch Tuma har tidigare rapporterat att fyra finska klubbar varut ute efter Fischer, och nu skriver Urheilucast att Tapparas förhandlingar med 51-åringen är så långt gångna att GM Janne Vuorinen försöker få schweizaren att börja innan maj nästa år.

Det ska också handla om ett flerårskontrakt mellan parterna.

Avstängd av IIHF efter skandalen

Patrick Fischer var förbundskapten för Schweiz mellan 2015 och 2026, och säkrade tre VM-silver (2018, 2024 och 2025), men fick inte det slut han hoppats på under VM på hemmaplan.

En dryg månad innan mästerskapet valde det egna förbundet att sparka Fischer efter att det uppdagats att han under OS 2022 förfalskat sitt vaccinpass, vilket han också själv erkänt. Därefter satte även det internationella ishockeyförbundet, IIHF, ner foten genom att stänga av tränaren från att jobba som förbundskapten i fyra års tid. Detta till följd av skandalen.

Avstängningen gäller dock endast landslagsaktiviteter. Det hindrar alltså inte Fischer från att arbeta i Finland och Tappara.

De kommande veckorna kommer säkerligen att avgöra hur säkert Fredrik Norrena sitter, och huruvida den schweiziska tränaren kliver in redan under denna säsong eller till 2027/28.