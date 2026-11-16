Malmö Redhawks har fått se ett ordentligt lyft på publiksidan den här säsongen. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Se samtalet om SHL:s publiksnitt i videospelaren ovan!

Publiksnittet i SHL fortsätter att öka. Under landslagsuppehållet meddelade ligan att man i ett tidigt skede av säsongen ökat genomsnittet åskådare jämfört med förra säsongens snitt. Inför förra veckans matcher landade siffran på 7 059 åskådare per match, rapporterade SHL .

Nio av de 13 lag som spelade SHL-hockey förra säsongen hade ett bättre snitt än föregående år – och då ska man samtidigt ha i åtanke att publiklaget Leksands IF ersatts av IF Björklöven.

I podcasten All In Hockey lanserar Mike Helber sin teori kring varför det fortsätter att peka uppåt för ligans klubbar.

– Det är fortfarande många som jobbar hemma efter Covid. Det gör att när man jobbat färdigt klockan fyra, då vill man gå ut och träffa människor och gå på idrotta, säger han. Innan Covid jobbade man mycket, kom hem vid fem–sex-tiden på kvällen, då orkade man inte utan satt sig i soffan. På så vis har man fått hjälp, men samtidigt måste man också förvalta de personer som kommer till arenan, och där har SHL gjort ett superbra jobb.

Men det finns en klubb som verkligen har flyttat fram positionerna i det här sammanhanget och fått se resultat, nämligen Malmö Redhawks. Snittpubliken på deras matcher i Malmö Arena i Hyllie låg på 8 834 åskådare inför landslagsuppehållet. I fjol hade man ett snitt på 7 083 åskådare.

Publiksnitt i SHL inför landslagsuppehållet

Lag 2026/27 2025/26 Diff. Frölunda 11 727 11 825 -98 Djurgården 9 757 9 396 +361 Malmö 8 834 7 083 +1 751 Färjestad 8 109 7 201 +908 Brynäs 7 809 7 703 +106 Linköping 7 240 6 909 +331 HV71 6 800 6 697 +103 Rögle 6 285 6 276 +9 Luleå 6 150 6 150 0 Skellefteå 5 492 5 081 +411 Örebro 5 369 5 353 +16 Björklöven 5 323 – – Växjö 5 214 5 264 -50 Timrå 4 881 5 089 -208 SHL 7 059 6 954 +105

Källa: SHL

Malmö Redhawks på en "identitetsresa"

Mike Helber menar att klubben, med VD Patrik Sylvegård i spetsen, har gjort en "identitetsresa".

– De har beslutat sig för att göra det på Malmös sätt, säger han. "Vi ska hålla ihop, vi ska bygga vår förening och vi ska göra som vi vill". Det är ett stort steg jämfört med när Percy Nilsson var en stor personlighet i gruppen. Nu är det flera personer som delar bördan, som jobbar tillsammans och står för vad Malmö vill stå för.

Fotbollen har traditionellt sett varit sporten framför andra i Malmö och Malmö FF tar vanligtvis medparten av syret i staden. Men när MFF nu haft ett par tyngre säsonger i allsvenskan har Malmö Redhawks kunnat ta marknadsandelar.

– De är trovärdiga i dag, säger Helber om Redhawks. Vem du är frågar säger de samma saker. De har driver det tillsammans och hittar gemensamma lösningar. Sedan har du arenan... Det är kanske den bästa arenan i svensk ishockey. Så möjligheterna att ta ett steg till finns framför dem.

Malmö har förlorat sina två första matcher efter uppehållet mot Frölunda HC respektive Växjö Lakers men ligger på en femteplats i tabellen inför torsdagens heta derby mot Rögle BK på hemmais.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.

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