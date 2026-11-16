Tornbergs varning i SSK-krisen: ”Kan vara större krafter”

Tornberg ger en varning när avgångskraven duggar tätt.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Förlust 9-1 mot Kalmar och fyra matcher i rad utan någon trepoängare. Hur är egentligen statusen på Södertälje? Har verkligen SSK ett lag för att slåss i toppen och är tränarstaben den rätta för gruppen? Samtidigt ligger laget just nu på en fin femte plats. Frågorna är såklart många.



Johan Tornberg jobbar idag på TV4 och följer där Hockeyallsvenskan på nära håll.

– Om vi bara tittar i tabellen tänker jag så här, att det inte är någon fara, säger tidigare VM-backen till hockeysverige.se och fortsätter:

– Tre poäng efter tredjeplatsen där Kalmar ligger. Vi har resonerat hur det i stort har sett ut. Det har stundtals varit svagt. Stundtals okej eller bra. Pendlingen där påminner om andra lag. Det är vart vi är just nu och vi är ännu inte halvvägs in i serien. Jag tycker att det är ett pendlande Södertälje i prestationer.



Hur ser du på senaste tidens prestationer?

– Det är där jag blir mer orolig för hur det ser ut, vart Södertälje är på väg just nu. Även om laget tagit poäng mot Almtuna och Oskarshamn är det ändå förluster på hemmaplan. Dessutom 9-1 senast, vilket givetvis är en käftsmäll. Då ska vi komma ihåg att fyra, fem av målen knappt är målchanser, men som ändå det blev mål på.

– Sådana matcher kan du ha som lag. Det kan hända och jag har själv varit med om det både som ledare och spelare. Då är frågan hur man reagerar och kommer tillbaka.

– Om jag ska backa bandet till senaste fyra matcherna är det förluster. Hur har det då sett ut, vilket är lite av min orosflagg när det gäller just Södertälje.

Saknar Södertälje ledare? "Jag ser en bristvara"

Johan Tornberg fortsätter:

– Problematik under säsong, ja det har alla lag. Södertälje var med om det här även förra säsongen och lyckades ändå trassla sig ur problematiken. Tog sig inte till topp sex, men tog sig vidare och räddade kanske lite av anseendet med en semifinalplats mot Björklöven.

– Det var även där vissa tveksamheter i prestationerna. Jag tycker ändå att slutspelet är ett plus i kanten, vilket Södertälje ska ha. Det pratade även Emil Georgsson om att Södertälje kommer vara ett slutspelslag. Det är väl vad dom jobbat vidare med under den här säsongen också. Att bygga inför slutspel och vara starka där.

– När man ser att inte tar fart utan snarare börjar gå åt fel håll i att utveckla laget spelmässigt och att prestationerna är sviktande och ojämna, då har jag ett litet varningens finger vart Södertälje tar vägen i sammanhanget.

Ahnelöv var en av de som lämnade SSK efter förra säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

TV4:s hockeyexpert tycker också att Södertälje på pappret har ett lag som borde kunna vara och utmana lag som AIK, Leksand, Kalmar och MoDo.

– Ja, jag tycker det. Om vi exempelvis tittar på vad Love Härenstam gjorde förra säsongen och sedan går spelare för spelare tycker jag det.

– Däremot om jag drar breda penseldrag när det gäller Södertälje tycker jag att man tappat ledarspelare. Alltså spelare som betytt mycket. Om vi exempelvis tittar på förra säsongen och pratar om ledare, Patrik Zackrisson som var en svensk ledare till idag Nolan Stevens. Nu kan inte jag hur Nolan Stevens i sig är som ledare, men det kan jag tycka är att det här är ett litet dilemma.

– Jonas Ahnelöv, Zackrisson, Henrik Eriksson, Filip Windlert hade varit kapten i AIK innan han kom till Södertälje. Dom här ledande spelarna med erfarenhet fanns i Södertälje förra säsongen. Jag ser idag en bristvara i äldre, erfarna och etablerade spelare med ledaregenskaper.

Tornberg: "SSK ska vara ett topp fyra-lag"

Vi får anta att det inte bara är för Emil Georgsson att gå ut och värva in erfarenhet?

– Nej, så är det absolut inte. Jag vill understryka att det laget Södertälje har på pappret den här säsongen är som jag ser det absolut ett topp sex-lag.

– Nu ligger Södertälje ändå på en femteplats och det är ungefär där jag tänker att dom ska vara. Så ser jag på den här laguppställningen.

– Ser jag på att laget spelat 17 matcher och vad dom ändå har presterat rent statistikmässigt. Jag tänker då även på transatlanterna där alla fyra är i toppen och som man fått den här kicken av och som man förväntat sig, vilket det inte blev förra säsongen utan att då nästan blev en dikeskörning och man fick avpollettera flera spelare tidigt under säsongen…

– Nu har man ändå fått poängspelarna att leverera på det sättet man vill att dom ska göra. På det sättet tycker jag att SSK är rustade. Sjukdomar och skador har alla lag, men jag tycker att man ska vara ett topp fyra-lag i ligan.

Får Andreas Johansson behålla jobbet i SSK?

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vill inte dra fram "AJ"-giljotinen: "Alla korten måste upp"

Röster har höjts för att Andreas Johansson inte är rätt person att leda Södertälje framåt, men Johan Tornberg är inte inne på samma linje.

– Det är en jättebra fråga och jag tror att det är många som ställer sig den nu med prestationerna förra säsongen då det fanns en problematik som vände under slutspel, men som man också hamnat i nu igen.

– Jag är inte i min hävd den som drar fram giljotinen och säger att Andreas måste bort. De säger jag inte. Däremot måste man hel klart gå igenom och titta på vad problematiken är och framför allt kolla om omklädningsrummet finns kvar. Har ledarna den stöttningen man ska ha av spelarna? Dom frågorna måste ställas och alla korten måste upp på bordet.

– Finns det tveksamheter i det så har inte Södertälje något annat alternativ än att ta ställning till om man ska ha kvar Andreas eller inte. Då är frågan om man tar hela tränargruppen, en tränare som ska gå eller hur man resonerar. Det är ändå resonemang, vilket jag tycker, ska vägas av.

– Om jag idag skulle sätta mig i ett styrelserum, exakt nu klockan halv elva, och du ställer frågan till mig som styrelseledamot ”Vad har vi där ute och om vi ska göra ett byte av tränare, vad skulle vi i så fall vilja ha för profil på den tränaren? Vill vi ha en tränare som har erfarenhet av tuffa tider och jobbiga situationer.” Alltså exakt där Södertälje var förra säsongen och som tog sig ur det. En tränare som varit inne i det och vet hur man tar sig ur det.

– Vad vill i så fall en styrelseledamot och, som jag brukar kalla dom, mörka männen i skuggorna ha för profil på i det här fallet tänkbara tränare om man väljer att plocka bort Andreas?

– Personligen är den profil jag skulle vilja ha är tränare som gått igenom frostnätter och tuffa tider tidigare.

Pekar mot kontoret: "Inte övertygad om att det är frid och fröjd"

Anton Blomqvist är en det viskats om och som också gått igenom tuffa tider som ett alternativ att kliva in i ledarstaben?

– Om han skulle vara ett alternativ är jag inte rätt man att svara på.

– I hockeybranschen fungerar det så att när det börjar tisslas och tasslas är det ens ansvar både från sportchefsrollen och styrelserummet att börja titta över vad som finns där ute. Om vi börjar titta där ute finns det inte jättemånga namn. Sedan är det frågan vad dom där ute och inte har jobb vill göra

– Jag ser också en större problematik i Södertälje än det sportsliga. Vi har fått vara runt och nära Södertälje. Jag vet inte hur välmående föreningen i stort är. Den organisatoriska delen av Södertälje.

Emil Georgsson, sportchef i SSK.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Är det den känslan du fått?

– Det är min syn på Södertälje den här säsongen. Allt från vad som sägs i intervjuer och vad vi får till oss från den organisatoriska samhörigheten. Viljan kan finnas, men hur mår Södertälje tillsammans? Hur mår klubbledningen och hela sportsliga delen tillsammans.

– Jag är inte övertygad om att det är frid och fröjd. Skulle det vara frid och fröjd brukar det vara spegelbilden på hur laget ser ut. När laget ser ut på det här sättet brukar jag titta på hur det ser ut uppe på kontoret och jag ifrågasätter välmående rent sportsligt.

– Det är ofta mörka männen i skuggorna som vaknar till vid sådana här tidpunkter. Det gjorde dom förra året i Södertälje och kommer garanterat göra det i år också. Då kan det vara större krafter än vad bara en sportchef eller klubbchef säger. Det kan komma till vad tyngsta sponsorerna säger i ett sådant här fall.

– Jag tycker att det är en oviss framtid för Södertälje, men vi kommer säkert få höra med om det inom en snar framtid eller bara några timmar, avslutar Johan Tornberg.