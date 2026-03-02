Detroit Red Wings-forwarden Eduards Tralmaks gjorde 4 poäng på 4 matcher under OS.

Nu återvänder forwarden, som gjorde mål mot Tre Kronor i åttondelen på OS, till Europa.

I Jaromir Jagrs Rytiri Kladno ska han ha skrivit på för en superlön.

Eduards Tralmaks till Europa? Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / kod EW / CS0885

Efter tre år i Tjeckien för Rytiri Kladno återvände Eduards Tralmiks till Nordamerika inför den pågående säsongen. Men det har inte blivit en enda NHL-match för letten, som dock har gjort gott om poäng i AHL.

Detta för Detroit Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins. Forwarden har nu stått för ett starkt VM i våras, samt ett lika bra OS i februari. I båda turneringarna gjorde Tralmiks en poäng per match och tre mål.

Får jättelön

Det sista kom i matchen mot Tre Kronor i åttondelsfinalen av OS (förlust 1–5). Nu kommer han att återvända till Tjeckien och Kladno, uppger tjeckiska uppgifter.

Efter 26 poäng (18+8) för Griffins. Detta på ett kontrakt som ska sträcka sig över 5 säsonger, och ge strax under en miljon CZK i månaden, alltså runt 4-500 000 kronor i månaden. Detta enligt uppgifter till Hockey Inside-podcasten i Tjeckien.

Även Michal Kempny, den tjeckiske OS-backen som spelar för Brynäs, kan vara på väg till Jaromir Jagrs klubb. Läs mer om det här!

Nevěřil jsem, že se někdy dočkám toho, že Kladno podepíše hráče s milionovým měsíčním ohodnocením. @telhcz je nejzábavnější liga na světě. #TRALMAKS — Ondřej Chramouský (@chramousky) March 2, 2026

Ett jättekontrakt för letten som tjänade drygt 7 000 000 i årslön i Nordamerika. Nu verkar han inte behöva tappa alltför mycket för att flytta tillbaka till Europa.