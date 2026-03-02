Uppgifter: Brynäs OS-back kan lämna: ”Troligt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Michal Kempny, 35, spelade OS för Tjeckien i februari.

Nu ser Brynäs-backen ut att lämna klubben efter säsongen.

Michal Kempnys sejour i Brynäs stannar vid ett år? Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Den tidigare Stanley Cup-vinnaren Michal Kempny har hunnit fylla 35. Men ändå har han gjort en fin säsong för Brynäs, efter att ha anslutit i somras från Sparta Prag.

Han spelade samtliga fem matcher för Tjeckien under OS och gjorde ett mål och en assistpoäng.

På måndagen kommer uppgifter från hemlandet att han ser ut att återvända, men inte till Prag.

Tidigare Malmö-spelarens ord

Närmare bestämt Jaromir Jagrs Rytiri Kladno

Ex-spelaren Radek Duda, som vunnit VM med Tjeckien och gjort en säsong för Malmö Redhawks, berättar för podden ”World Champions” att Kempny är ett troligt nyförvärv för Kladno.

Detta enligt Hokej.cz.

Under säsongen i Brynäs har Kempny gjort 14 poäng (6+8) i SHL.