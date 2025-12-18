Storklubben förlänger med Montén

Tomas Montén blir kvar i Schweiz och EV Zug. Den tidigare junior-förbundskaptenen och HV71-tränaren har skrivit på ett nytt kontrakt med storklubben.

Tomas Montén under ishockeymatchen i SHL mellan Örebro och HV71 den 19 oktober 2023 i Örebro.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Zug är en av Schweiz stora klubbar och är allt som oftast med och tävlar om mästerskapet i Schweiz. Under 2021 och 2022 tog de också två raka titlar. Efter det har det blivit två semifinal- och ett kvartsfinaluttåg.

De senaste två säsongerna har också Tomas Montén varit med på bänken. Den svenska tränaren kom in inför säsongen 24/25 och var då assisterande till Dan Tangnes, som nu är tillbaka i Rögle. I år har Michael Liniger tagit över huvudtränar-skapet och laget ligger just nu åtta i tabellen.

Kontraktet med svensken var på väg att löpa ut efter säsongen, men nu har de kommit överens om en fortsättning.

— Det här betyder att Tomas fortsatt är vår ideala kandidat för en av två assisterande tränar-positioner. Vi är glada över att ha förlängt hans kontrakt tidigare än vad vi hade planerat, säger sportchef Reto Kläy i ett pressmeddelande.

Den andra assisterande tränaren i klubben är just nu Roger Hansson. Tomas Montén var under sex raka år förbundskapten för Juniorkronorna. Han har även varit med i herrlandslaget som assisterande förbundskapten under hockey-VM flertalet gånger.

Efter det var han involverad i både Linköping och HV71 som huvudtränare.