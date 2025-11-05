För ett halvår sedan gjorde han succé i hockey-VM och nätade i kvartsfinalen mot Sverige. Nu skriver 39-årige (!) Roman Červenka ett treårsavtal i Tjeckien.

Roman Červenka firar VM-guldet 2024 som kapten. Foto: Bildbyrån (montage).

Det kommer att dröja innan en av tjeckiens största profiler, Roman Červenka, väljer att hänga upp skridskorna.



Efter att veteranen stått för sitt näst bästa VM (sett till poäng) som 39-åring står det nu klart att han blir kvar i sitt HC Dynamo Pardubice till 2028.



– Roman Červenka är fortfarande helt klart en av de bästa spelarna i hela Extraligan, han är också giltig vid toppturneringar i landslaget. Han bevisar för oss alla att han bidrar enormt till laget även i hög hockeyålder, och vi är väldigt glada att han fortsätter hos oss, säger Petr Sýkora när den tjeckiska klubben presenterar det hela under onsdagen.



Červenka, som nu är uppe i tio säsonger i den tjeckiska högstaligan, har hittills stått för 19 poäng (4+15) på 14 matcher 2025/26. Han fyller 40 i december, men blir ändå kvar på isen i åtminstone tre år framöver. På meritlistan finns två VM-guld, två VM-brons, en Gagarin Cup, en tjeckisk ligatitel, med mer.

