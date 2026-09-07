Tar in Red Bull som ny huvudsponsor

Red Bull blir ny huvudsponsor för den tjeckiska hockeyligan.

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Ända sedan förra säsongens SHL-premiär har Red Bulls inflytande i svensk hockey varit en het potatis. "I svensk idrott flyger inte tjurar - riv upp avtalet med Red Bull", löd budskapet på en banderoll på Hovet, och därefter tog flera supporterklubbar tydligt avstånd mot det då nyfunna samarbetet med den svenska högstaligan.

En sommar med årsmöten har sedan följt, där motioner lämnats in om att SHL-klubbar bör verka för att avtalet avslutas. Motioner som också bifallits.

"Vidare begär DIF att inga framtida avtal med Red Bull ingås", skrev bland annat Rikard Josefson, styrelseordförande i Djurgårdens IF Hockey i ett öppet brev till SHL i slutet av augusti.

Men i andra länder ser det uppenbarligen annorlunda ut.

Red Bull blir ny huvudsponsor i Tjeckien

Medan kampen mot Red Bull fortsätter i Sverige går energidrycksbolaget ut med en stor nyhet under måndagen. Det handlar om att man från och med nu kommer att vara huvudsponsor för den tjeckiska högstaligan Tipsport Extraliga.

"Vi välkomnar den nya huvudsponsorn för den tjeckiska högstaligan! Det nya samarbetet kommer att ge gemensamma projekt och nya upplevelser för fansen både på läktarna och direkt på arenorna", skriver ligaorganisationen när man släpper en reklamfilm.

Inför 2026/27-säsongen i Extraliga har just nu sju svenskar kontrakt. Det handlar om Filip Sandberg, Martin Skärberg, Evan Stella, Carl Berglund, Filip Ahl, Lucas Nordsäter och Filip Westerlund.