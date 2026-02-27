Tidigare SHL-stjärnans framtidsval – efter succén

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mikael Ruohomaa har hunnit fylla 37.

Men han kommer att spela över sin 38-årsdag också.

Efter att ha öst in poäng under comebacksäsongen till Finland för Lukko förlänger han nu med laget.

– Svårt att säga om jag spelar den bästa hockeyn i min karriär nu, säger han till klubbens hemsida.

Mikael Ruohomaa i Frölunda. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

I somras tecknade Lukko och Mikael Ruohomaa ett kontrakt på 1+1, där både klubben och spelaren hade möjlighet att aktivera optionen för ett andra år. Nu har optionen utnyttjats vilket innebär att han fortsätter i Rauman Lukko nästa säsong.

Ruohomaa gjorde 114 poäng på 174 matcher för Leksand, Modo och Frölunda, men blev kanske aldrig någon jättesuccé. I alla fall inte efter första säsongen med Leksand 2021/22, då det blev 40 poäng på 48 matcher.

Ödmjuka svaret: ”Tja.. Svårt att säga”

Under säsongen 2025/2026 har forwarden noterats för 55 poäng (14+41) på 51 spelade matcher i Liiga. Med det är han 16 poäng bättre än den näst bäste spelaren i laget. Men för Rauman Lukkos hemsida vill han inte lyfta sig själv för mycket.

– Tja, det är svårt att säga om jag spelar den bästa hockeyn i min karriär nu. Kanske tycker jag fortfarande att jag spelade min bästa hockey under mina KHL-år, men jag har definitivt spelat bra nu också.

Den tidigare Leksands-, Modo- och Frölunda-forwarden spelar med fyra svenskar i Lukko. Forwardstvillingarna Ponthus och Pathrik Westerholm, samt backarna Jakob Stenqvist och Anton Olsson.