Tanner Kero har kopplats samman med en flytt till KHL.

Nu står det klart att det inte blir något spel i den ryska ligan.

I stället väntar spel i tyska Köln för den tidigare HV71-forwarden.

Tanner Kero.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Köln att den tidigare HV71-forwarden Tanner Kero skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

– Min familj och jag ser framemot att komma till Köln och inleda säsongen. Vi har bara hört bra saker om klubben, staden och supportrarna. Det var viktigt för mig att komma till ett bra lag i en bra liga och Köln passade de kriterierna perfekt, säger han till klubbens hemsida.

Kopplades samman med KHL-flytt

Kero har tidigare under sommaren kopplats samman med en flytt till KHL och beskedet om avtalet med Köln kommer en dryg vecka efter att uppgifter i belarusisk media placerade Kero i KHL-klubben Dinamo Minsk.

Något spel i KHL blir det emellertid inte för 33-åringen, som i stället blir lagkamrat med SHL-bekantingarna Juhani Tyrväinen, Frederik Storm, Patrick Russell, Dominik Bokk, Oliwer Kaski och Valtteri Kemiläinen i Köln.

Kero och Kaski var lagkamrater i HV71 förra säsongen, där Kero noterades för 22 poäng (9+13) på 52 grundseriematcher.

Source: Tanner Kero @ Elite Prospects