Lämnade HV71 – uppges nära KHL-flytt

Tanner Kero lämnade HV71 i våras.

Nu uppges forwarden vara nära en flytt till KHL-klubben Dinamo Minsk.

Tanner Kero.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Ännu en tidigare SHL-spelare ser ut att hamna i KHL.

Enligt uppgifter från ett Telegram-konto kommer den tidigare HV71-spelaren Tanner Kero att skriva på för belarusiska Dinamo Minsk, rapporterar belarushockey.com. Vidare rapporterar Metaratings att Kero och Dinamo Minsk är överens om ett ettårskontrakt. Kero har tidigare under sommaren kopplats samman med en flytt till KHL.

Kan bli andra SHL-värvningen till KHL inför säsongen

Den 33-årige forwarden hämtades in till HV71 från AHL-klubben Colorado Eagles inför förra säsongen. På 52 matcher i grundserien noterades Kero för 22 poäng (9+13), innan han i kvalet mot MoDo noterades för tre poäng (1+2) på sex matcher.

Inför den kommande KHL-säsongen återfinns tre svenska spelare i ligan i form av Dmytro Timashov, Robin Press och Fredrik Claesson. Tidigare i somras skrev Jérémy Groleau på för KHL-klubben Shanghai Dragons efter att han och Färjestad gått skilda vägar och i skrivande stund återfinns totalt tio SHL-bekantingar i KHL den kommande säsongen.