Larmklockarna ljuder i Linköping: "Leker med elden"

Linköpings skakiga start diskuteras i podcasten All In Hockey. Foto: Bildbyrån

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De lyckades få med sig en seger mot Timrå IK i SHL-premiären. Men under tisdagen åkte Linköping HC på en av sina värsta nederlag i modern tid. Hemma i Saab Arena utklassades man med hela 2–9 av gästande Brynäs IF.

LHC gick in i årets säsong med nyfunnen optimism efter att ha fått hem tidigare målvaktsfrälsaren Marcus Högberg från Nordamerika och Ante Karlsson som nygammal tränare. Men att döma av tisdagens insats finns en hel del av de tidigare frågetecknen kring laget kvar.

I podcasten All In Hockey försöker Mike Helber och Uffe Bodin nysta i varför det inte lossnar för klubben. Bortsett från säsongen 2023/24, när man slutade sexa i grundserien tack vare Högbergs storspel, har laget slutat elva eller tolva i grundserien de senaste åtta säsongerna.

– Jag vet att vi bara är inne i andra omgången, men det känns som larmklockarna börjar ringa i Linköping, givet den historisk som finns från tidigare säsonger, menar Bodin.

– Det var ju det här man inte trodde skulle hända när man tog tillbaka "Ante" och fick hem Högberg.

Helber om LHC: "Det är ett skakigt gäng"

Helber, som varit både spelare och klubbdirektör i LHC, är också orolig.

– Det här är ett skakigt gäng som behöver en boost. Det blir intressant att se reaktionen mot Rögle BK nu på lördag.

Bodin tror att det kan bli en jobbig säsong i Östergötland igen.

– De har varit därnere några år nu och klarat sig undan kval precis, men förr eller senare trillar man dit. Det känns som att de leker med elden.

Helber försöker att se det positiva i de nya sportcheferna.

– Jag tror att Andreas (Hägglund) och Broc Little är bra för klubben på sikt.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.