Stannar efter succén: ”Det bara fungerar”

Jakob Stenqvist har gjort succé under sitt andra år i finska Lukko, där han tillsammans med Niclas Almari har beskrivits som ligan bästa backpar.

Nu kom det glädjande beskedet för klubben att Stenqvist förlänger sitt kontrakt och blir kvar i klubben.

— Folk har tagit väl hand om mig här, säger Stenqvist till Lukkos egen hemsida.

Sist Jakob Stenqvist befann sig i SHL var säsongen 2022/2023 då han spelade för Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån (montage).

Morafostrade Jakob Stenqvist anslöt till Lukko i finska Liiga inför säsongen 2023/2024. Efter en redan framgångsrik säsong under sitt första år har Stenqvist förbättrat sitt spel ytterligare under denna säsongen.



En stor del av framgången under säsongen är kemin mellan Stenqvist och backkollegan Niclas Almari. Duon har beskrivits som ligans bästa backpar där de levererat starkt offensivt, men även kunnat städa undan farligheter bakåt. Nu kom beskedet att både Stenqvist och Almari blir kvar i Lukko även nästa säsong.



— Vi kan vara riktigt nöjda med att det här spelarparet fortsätter med oss ​​nästa säsong. De kompletterar varandra riktigt bra på planen och deras spel är alltid välbalanserat, säger Lukkos sportchef Kalle Sahlstedt till klubbens egen hemsida.



Succébacken Stenqvist gjorde totalt 44 poäng på sina 60 grundseriematcher, varav 39 är assistpoäng. 27-åringen har även levererat starkt under slutspelet där han hittills gjort sex poäng på sina fyra kvartsfinalmatcher.

Vill gå hela vägen

Stenqvists passningsförmåga har fått mycket beröm under säsongen där han ofta hittar rätt blad som kan sätta pucken i mål. Själv är backen ödmjuk och berömmer sin kollega Almari. Nu vill Stenqvist fortsätta att utveckla sina spelförmågor i Lukko där han hoppas kunna ta ett guld med klubben.



— Orsaken till min förlängning är mina lagkamrater och resten av teamet i båset och personalen runt omkring oss… Folk har tagit väl hand om mig här. Under åren har också mitt eget spel utvecklats. Passningar är typ min specialitet, och jag vill utveckla den ännu bättre. Sen är Almari förmodligen den bästa tvåvägsbacken i ligan. Vi pratar inte så mycket om hur vi spelar – det bara fungerar, säger Stenqvist.



Backen menar att han och Almari kompletterar varandra väl. På så vis har de hittat ett framgångsrikt spel som de vill bygga vidare på. Lukko slutade som etta i tabellen och vann sin kvartsfinal med 4-0. Härnäst ska seriesegrarna spela semifinal med förhoppningen att ta sig hela vägen till guldet.