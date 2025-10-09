Lawrence Pilut är långtidsskadad – igen.

Efter att ha missat hela fjolårssäsongen blir nu svensken borta i fyra månader till följd av en axelskada.

Lawrence Pilut.

Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Rapperswil-Jona att lagets svenske backvärvning Lawrence Pilut kommer att bli borta under en längre tid.



Svensken tvingas till operation för att få bukt på en axelskada och förväntas bli borta i fyra månader, skriver klubben på sajten.

Missade hela fjolårssäsongen

Den 29-årige backen har dragits med stora skadebekymmer de senaste året, då han slet av hälsenan under försäsongen vilket gjorde att han missade hela fjolårssäsongen med Lausanne. Nu hann det bara bli fyra matcher för Pilut i Rapperswil-Jona innan skadeoturen var framme igen. På dessa matcher noterades Pilut för två poäng (1+1).



Om Pilut blir borta i fyra månader kommer den svenske backen att vara tillbaka i spel runt mitten på februari.