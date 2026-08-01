NHL-draftade backen klar för konkurrent

Dennis Good Bogg är tillbaka i Mariestads färger.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

De senaste åren har Dennis Good Bogg utmärkt sig som en stark defensiv back i Hockeyettan. Han var utlånad till Mariestad BoIS under säsongen 2024/25. Därefter inledde han förra säsongen i Väsby men lämnade efter endast sju matcher. I stället flyttade han till Karlskrona och var där med på klubbens resa till söderfinalen innan det blev förlust mot Visby/Roma .

Därefter har 22-åringen stått utan en klubb. Fram till nu.

Good Bogg fortsätter nämligen i tredjedivisionen och är klar för en återkomst till Mariestad BoIS inför den kommande säsongen.

– Det känns bra, det ska bli kul att dra igång med hockeyn igen i Mariestad, säger Good Bogg på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag hoppas på en bra och rolig säsong där vi kommer ihop som lag kan göra ett bra slutspel. Så jag har bara bra tankar, jag är taggad på att dra igång, jag hoppas på en framgångsrik säsong.

Dennis Good Bogg draftades av New York Islanders

Dennis Good Bogg har AIK som moderklubb och tog sig hela vägen från ungdomslagen till A-laget i "Gnaget". Under säsongen 2021/22 kom han upp och fick göra debut i HockeyAllsvenskan . 2022 var Good Bogg också med i Småkronorna s lag som vann guld i U18-VM . 2023 valdes backen sedan av New York Islanders i sjunde rundan av NHL-draften.

Han fick därefter begränsat med istid i AIK under de kommande två åren och blev utlånad till Hockeyettan. Dennis Good Bogg flyttade sedan till allsvenska konkurrenten Östersund . Han inledde även säsongen 2024/25 i Jämtland innan han blev utlånad till Mariestad under resten av säsongen.

Under sin karriär har Good Bogg spelat 42 matcher i HockeyAllsvenskan samt gjort 88 matcher i Hockeyettan.