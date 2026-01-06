Förre SHL-tränaren har drabbats av cancer

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Den förre Leksandstränaren Sjur Robert Nilsen har drabbats av cancer.

Det meddelar den norska klubben Frisk Asker via sin hemsida.

Sjur Robert Nilsen under sin tid som tränare i Leksand 2015. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

På sin hemsida meddelar den norska klubben Frisk Asker att klubbens huvudtränare Sjur Robert Nilsen drabbats av cancer.

Klubben skriver att 58-åringen fick diagnosen under julen och att han nu genomgår ytterligare utredning för att påbörja behandling så snart som möjligt.

Sjur Robert Nilsen är sjukskriven tills vidare.

– Det här är förstås ett tufft besked att ta emot och det finns många tankar som behöver bearbetas. Jag är imponerad av sjukvårdssystemet hittills och är i de bästa händerna. Mitt fokus är att ta med mig toppidrottsmentaliteten, och fokusera på den information jag får från läkarna och den process som krävs. Helt enkelt ”en förändring i taget”, som vi säger inom vår sport, säger Sjur Robert Nilsson till sajten.

Har tidigare tränat Leksand

Sjur Robert Nilsen tog över Frisk Asker inför den här säsongen. Dessförinnan var han huvudtränare i Sparta Sarpsborg i åtta säsonger. 58-åringen har även ett förflutet i Leksand, där han tränat klubben i både SHL och Hockeyallsvenskan, där han i februari 2015 tog över huvudansvaret i klubben från Andreas Appelgren. Han inledde även säsongen därpå i Hockeyallsvenskan som huvudtränare, innan han fick lämna klubben till förmån för Per-Erik ”Perra” Johnsson.

Utöver sitt arbete som tränare i Frisk Asker är Sjur Robert Nilsen även förbundskapten för det norska landslaget. Det är ännu oklart vem som kommer att ta över huvudansvaret under 58-åringens sjukskrivning, enligt TV2.