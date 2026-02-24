Svensken tillbaka – efter 53 dagar

Tredje säsongen i schweiziska Zug har hackats upp av skador. Nu meddelar klubben att Lukas Bengtsson är tillbaka i spel.

Lukas Bengtsson har inte spelat sedan 3 januari. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Redan efter säsongens första match i National League kom beskedet att Lukas Bengtsson dragit på sig en fotskada. Två månader vid sidan av isen väntade innan återkomsten i Champions Hockey League. Därefter har dock problemen fortsatt för den 31-årige backen.

När Bengtssons EV Zug nu meddelar att han är tillbaka är det efter en period utan spel sedan 3 januari. I och med detta står den assisterande kaptenen kvar på 15 framträdanden.

Den tidigare SHL- och KHL-spelaren har under de senaste åren varit en av de som hoppas in i Tre Kronor vid enstaka samlingar, och gjorde likaså i år, för två mycket under Euro Hockey Tour. Hans senaste VM var dock 2024, även om det finns OS-meriter i stockholmsbacken.

Bengtsson väntas spela redan ikväll, under tisdagen, när Fribourg kommer på besök till Zug. Detta i 47:e omgången. Laget, med svenskarna Tomas Montén och Roger Hansson som assisterande tränare till Benoît Groulx, ser ut att avsluta grundserien som serietvåa, bakom Davos.

Även Jakob Lilja har nyligen anslutit till Zug, där Andreas Wingerli är lagets sista svensk. Han är dock fortsatt skadad, sedan 31 januari.

Source: Lukas Bengtsson @ Elite Prospects