Sam Hallam fick se sig besegrad av Arvid Lundbergs Skellefteå.

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Förra veckan inledde Skellefteå årets CHL-säsong med två raka bortamatcher. De regerande svenska mästarna vann då mot både slovakiska Nitra samt tyska Adler Mannheim. Under torsdagskvällen spelade Skellefteå sin första hemmamatch och där väntade en tuffare uppgift när schweiziska topplaget Genève-Servette, med Sam Hallam som ny huvudtränare, var på besök i Västerbotten. Genève hade också inlett med två raka vinster, mot tyska Eisbären Berlin samt norska Storhamar.

Det var Hallams mannar som fick jubla först genom att ta ledningen med ett högt skott bakom målvakten Jani Lampinen efter drygt två minuters spel. I slutet av första perioden kom Skellefteå dock tillbaka och lyckades vända på matchen.

När Skellefteå fick spela i powerplay dröjde det endast nio sekunder innan poängkungen Oscar Lindberg prickade in kvitteringen. På grund av reglerna i CHL fick Skellefteå fortsätta i PP-spelet och tog då även ledningen. Valter Lindberg spelade över till NHL-meriterade nyförvärvet Hudson Fasching som satte 2-1-pucken för hemmalaget.

Arvid Lundberg hjälte för Skellefteå – med 21 sekunder kvar

Skellefteås ledning stod sig under en lång tid men med tolv minuter kvar i tredje perioden lyckades schweizarna kvittera. Den 18-årige litauern Simas Ignatavicius, som valdes i sommarens NHL-draft, skickade in 2-2 bakom Lampinen och matchen såg sedan ut att gå mot förlängning.

Med bara 21 sekunder kvar att spela kunde Skellefteå dock avgöra tillställningen. Rickard Hugg skjuter först ett skott och pucken går sedan bak till backen Arvid Lundberg som prickskjuter in 3-2 där pucken gick högt, stolpe in, bakom Genèves målvakt.

Skellefteå tar alltså sin tredje raka seger i Champions Hockey League medan Sam Hallams Genève åker på sin första förlust. På lördag väntar återigen schweiziskt motstånd för Skellefteå när Davos gästar i Skellefteå Kraft Arena.

Skellefteå – Genève-Servette 3–2 (2-1,0-0,1-1)

Skellefteå: Oscar Lindberg, Hudson Fasching, Arvid Lundberg.

Genève: Vincent Praplan, Simas Ignatavicius.