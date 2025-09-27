Så går det för Roger Rönnberg i Schweiz

Roger Rönnberg flyttade under stor uppmärksamhet till Fribourg-Gottéron i Schweiz. Men hur går det egentligen för Frölundas mästartränare?

Roger Rönnberg har bytt Frölunda mot Schweiz.

Foto: IMAGO / Bildbyrån.

Efter tolv år lämnade Roger Rönnberg som bekant Frölunda till den här säsongen. Ny arbetsgivare: De två senaste årens semifinallag Fribourg-Gottéron. Där har han nu genomfört sina åtta första ligamatcher för säsongen – och laget har under Rönnbergs ledning fått en helt okej start.

Klubben, som ifjol slutade sexa innan man tog sig till semifinal, ligger nämligen på femte plats med 15 inspelade poäng efter åtta matcher. Man har hela åtta poäng upp till suveränen Davos, med Klas Östman i ledarstaben, som bara tappat en enda poäng så här långt. Men upp till tvåan Lausanne skiljer det bara tre poäng.

Rönnbergs gäng vann igår mot tabelljumbon HC Ajoie med 5-2. Bland annat efter att den tidigare SHL-backen Michael Kapla gjort ett av målen.

En svensk som verkligen fått en flygande start på sin karriär i Schweiz är Erik Brännström, som spelar i tidigare nämnda tabelltvåan Lausanne. Brännström gjorde igår ett mål när Lausanne vann med 5-4 mot Lugano. Det var hans tredje mål och nionde poäng på bara åtta matcher sedan flytten från Nordamerika – och med den poängnoteringen toppar han backarnas poängliga.

Malte Strömwall och Marcus Sörensen har också gjort nio poäng, vilket är den högsta poängnoteringen någon svensk skrapat ihop så här långt. Sörensen spelar ju i Rönnbergs Fribourg-Gottéron.

