Övergångar

Återvänder - efter brutna kontraktet

Publicerad 02 augusti 2026 15:18
Simon Eld
Simon Eld
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Martin Fransson är tillbaka i Troja/Ljungby. Efter att han tidigare i somras avbrutit samarbetet med Mora IK, står steget ner i seriesystemet klart.
– Det känns otroligt bra att vara tillbaka, säger 27-åringen själv.

Martin Fransson i Mora IK.
Martin Fransson i Mora IK.
Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

"När det gäller Martin Fransson har båda parter kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid. Vi tackar Martin för tiden i klubben och önskar honom stort lycka till framöver." 

Så lät det när Mora IK, i slutet av maj meddelade att det inte skulle bli någon fortsättning för Martin Fransson. Backen som plockats in med en Hockeyallsvenskan säsong med Björklöven i ryggen. 

Nu står det klart att 27-åringen återvänder till IF Troja-Ljungby

– Väldigt glad att "Frasse" väljer att komma tillbaka till Troja efter ett par säsonger på högre nivå. I Fransson får vi en stor tvåvägsback som kommer vara extremt nyttig för oss över hela banan, säger Hockeyettan-klubbens Tobias Törnkvist. 

Martin Fransson spelade i Troja/Ljungby mellan 2019 och 2021, och fick därigenom chansen i Hockeyallsvenskan för första gången. Inom kort klev han ner igen innan "Löven" kallade inför 2024/25-säsongen.

Source: Martin Fransson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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