Återvänder - efter brutna kontraktet

Martin Fransson i Mora IK.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

"När det gäller Martin Fransson har båda parter kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid. Vi tackar Martin för tiden i klubben och önskar honom stort lycka till framöver."

Så lät det när Mora IK, i slutet av maj meddelade att det inte skulle bli någon fortsättning för Martin Fransson. Backen som plockats in med en Hockeyallsvenskan säsong med Björklöven i ryggen.

Nu står det klart att 27-åringen återvänder till IF Troja-Ljungby.

– Väldigt glad att "Frasse" väljer att komma tillbaka till Troja efter ett par säsonger på högre nivå. I Fransson får vi en stor tvåvägsback som kommer vara extremt nyttig för oss över hela banan, säger Hockeyettan-klubbens Tobias Törnkvist.

Martin Fransson spelade i Troja/Ljungby mellan 2019 och 2021, och fick därigenom chansen i Hockeyallsvenskan för första gången. Inom kort klev han ner igen innan "Löven" kallade inför 2024/25-säsongen.