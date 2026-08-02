Där hamnar Hellnemo: "Har alla verktyg"

Alexander Hellnemo flyttar till Danmark.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Inför 2023/24 var Alexander Hellnemo en av de JVM-aktuella målvakterna i 04-kullen, men en tung säsong följde med spel i Rögles U20, Kalmar, norska Storhamar, Skellefteå AIK, samt Clemensnäs i Hockeyettan. Till slut hittade SHL-löftet lite kontinuitet när han ut till Nybro Vikings IF och senare även blev kvar under 2025/26.

Nu, efter allt detta, har det blivit dags för 22-åringen att ta nästa steg – bortom Sverige.

Under söndagen meddelar danska Herlev Eagles att Alexander Hellnemo plockas in som en av lagets två målvakter till 2026/27. Detta i svenske tränaren Johan Åkermans lagbygge.

– Alexander var ett av våra främsta mål för målvaktspositionen. Han är en ung målvakt med enorm potential, men det som verkligen sticker ut är hur mogen han är för sin ålder. Han tävlar hårt, ger vårt lag självförtroende bakirfrån, och vi tror att han har alla verktyg för att bli en av de bästa målvakterna i den här ligan, säger sportchefen Guillaume Doucet.

Hellnemo har tolv SHL-matcher på sitt CV, samtliga med Skellefteå. I Hockeyallsvenskan har han nått 52.