Robin Norell har gjort över 500 matcher i SHL. Till nästa säsong har han nu kritat på ett nytt kontrakt med Iserlohn Roosters.

Robin Norell har gjort nio säsonger i SHL.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Efter sju raka säsonger i SHL med spel i Djurgården, Oskarshamn och Örebro valde Robin Norell att lämna Sverige inför den här säsongen. Backens val föll då på Iserlohn Roosters i den tyska högstaligan. Där har han nu gjort en stark säsong och levererat 13 poäng på 51 matcher.

Faktum är också att det är hans bästa poängnotering under en säsong sedan han tog steget till seniorhockeyn.

”Nyckelkomponent i vårt försvar”

Den 31-åriga stockholmaren blir nu också kvar i klubben ytterligare en säsong. Det efter att ha varit en nyckelspelare i laget och en av dem som spelade mest.

— Robin har lett från start på isen och har med sin erfarenhet också utvecklats till en ledare i omklädningsrummet. Han kan och bör vara en nyckelkomponent i vårt försvar även nästa säsong, säger sportchef Franz-David Fritzmeier i ett pressmeddelande.

Robin Norell har gjort över 500 matcher i den svenska högsta ligan, slutspel inräknat. Han är starkast förknippade med Djurgården, där han fostrades. När han var på väg fram i klubben blev det även ett U18- och två junior-VM. Det här är hans andra utlandsäventyr efter två säsonger i AHL med Rockford IceHogs.

