Matchen mellan Tappara och JYP i Liiga urartade i flera slagsmål.

Nu straffas Tappara-tränaren Rikard Grönborg med tre matchers avstängning då hans lag anses ha planerat slagsmålen i förväg.

Rikard Grönborg får ett hårt straff efter skandalmatchen i Finland. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Förra veckan var det skandalscener i Finland när matchen mellan Tappara och JYP urartade. Det blev tre slagsmål mellan lagen under matchens gång och redan efter 17 sekunders spel kastade Emil Sylvegård och Antti Tyrväinen handskarna och gjorde upp. Det ledde senare till att både Sylvegård och Tyrväinen fick två matchers avstängning sedan de började slåss i matchens första byte.

Efteråt kom dock anklagelser om att slagsmålet var uppgjort redan innan matchstart. Detta sedan Antti Tyrväinen hade delat ut en ful tackling på Tappara-stjärnan Kristian Tanus i förra matchen lagen emellan. JYP:s assisterande tränare Santeri Heiskanen rasade bland annat på presskonferensen och menade att Tapparas huvudtränare, svenske Rikard Grönborg, hade planerat slagsmålet som en hämndaktion mot Tyrväinen.

Det ledde till att Liiga-chefen Mikko Pulkkinen klev in och personligen anmälde både Tappara och JYP samt deras tränare Rikard Grönborg och Petri Matikainen till disciplinnämnden för att klargöra vilket ansvar som tränarna hade i slagsmålen och att matchen urartade.

Rikard Grönborg får hårt straff efter slagsmålen

Under torsdagen har domen från disciplinnämnden kommit efter en utförlig utredning.

Enligt Liiga:s disciplinnämnd var det Tappara som initierade till slagsmålen för att hämnas på Antti Tyrväinen efter hans tackling på Tanus. Däremot kan nämnden inte fastställa att Rikard Grönborg ska ha beordrat sina spelare, och framför allt Emil Sylvegård, att ge sig på Tyrväinen. Nämnden menar däremot att Grönborg var medveten om planen att hämnas mot Antti Tyrväinen. Enligt disciplinnämnden borde också huvudtränaren bära ett större ansvar än den enskilda spelaren.

Eftersom att Emil Sylvegård fick två matchers avstängning för slagsmålet och Grönborg bedöms vara mer ansvarig för slagsmålet får han ett strängare straff. Rikard Grönborg tilldöms därmed tre matchers avstängning och under de tre matcherna tillåts han inte ha kontakt med sitt lag eller ens vara på vissa områden i arenan där lagen rör sig. Samtidigt tvingas också Tappara som klubb betala 10 000 euro (nästan 107 000 kronor) i böter för slagsmålen. Liigas disciplinnämnd motiverar beslutet med att slagsmål som planeras i förväg innan en match orsakar negativ publicitet för ligan.

#Liiga’n kurinpitodelegaatio on määrännyt sakkorangaistuksen Tapparalle, kolmen ottelun toimintakiellon Tapparan päävalmentajalle Rikard Grönborgille sekä varoituksen JYPille 18.2.2026 pelatun #Tappara–#JYPliiga-ottelun tapahtumista.



Lue kurinpitopäätös ➡️… pic.twitter.com/2JkgZOpINv — Liiga (@smliiga) February 26, 2026

Däremot klarar sig JYP och deras huvudtränare Petri Matikainen undan med en varning. Detta sedan JYP-tränaren inte ska ha varit medveten om det planerade slagsmålet och han anses därför inte ha något ansvar i scenerna som utspelade sig under matchen.

