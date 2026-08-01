Lämnar Sverige – det blir nya klubbadressen

Gustav Olhaver flyttar till Danmark.

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Skåningen Gustav Olhaver har spelat 388 matcher i HockeyAllsvenskan över åtta säsonger. Men nu flyttar 29-åringen utomlands för andra gången i sin karriär sedan han lämnat Mora tidigare i år.

Under lördagen presenteras den storeväxte forwarden, som mäter exakt två meter, av danska Rungsted Seier Capital.

– Jag är glad att bli en del av Rungsted och ser fram emot att träffa laget och spela inför våra supportrar. Jag vill bidra över hela banan och hjälpa laget vinna matcher, så att vi får en lång och framgångsrik säsong, säger Olhaver på klubbens hemsida .

Gustav Olhaver återförenas med Elvenes i Rungsted

I Rungsted blir Olhaver den fjärde svensken i laget. Han återförenas då bland annat med Filip Karlsson och Ludvig Elvenes som alla kom fram genom Rögle s akademi. Olhaver och Elvenes spelade också tillsammans i Oskarshamn samt Tingsryd och återförenas nu alltså i Danmark.

– Gustav har tidigare visat att han kan vara en målskytt och produktiv forward i HockeyAllsvenskan, och vi tror att han även kan få den rollen hos oss. Han har ett bra skott, är stark framför mål och har en god förståelse för att spela inom ett tydligt spelsystem, säger klubbens svenske tränare Marcus Olsson och fortsätter:

– Samtidigt tillför Gustav storlek och fysik, samtidigt som han rör sig bra på isen. Det som också har gjort ett stort intryck på oss är hans attityd. Han är en spelare som ständigt vill utvecklas och som vet vad som krävs för att prestera på hög nivå varje dag.

Gustav Olhaver har Rögle BK som moderklubb och spelade elva SHL -matcher för klubben. Sedan har Olhaver varit spelat i HockeyAllsvenskan för Oskarshamn, Kristianstad, Tingsryd, MoDo , Kristianstad och Mora. Han har som bäst gjort 14 mål och 29 poäng på allsvensk nivå. Den gångna säsongen noterades han för elva poäng på 45 matcher och under säsongen blev Olhaver också inlånad av HV71 och fick göra en match i SHL.

Rungsted Seier Capital blir Olhavers andra klubb i utlandet. Tidigare i sin karriär har han även gjort en säsong hos finska SaiPa.