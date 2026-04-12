Pierre-Édouard Bellemare har spelat sin sista ishockeymatch.

Nu berättar 41-åringen vad planen är efter spelarkarriärens slut.

Pierre-Édouard Bellemare avslutar sin hockeykarriär. Foto: Bildbyrån (Montage)

HC Ajoies säsong tog nyligen slut och laget kommer att spela kvar i National League, den schweiziska högstaligan, även nästa säsong. Det innebär slutet för hockeykarriären för ikonen Pierre-Édouard Bellemare. Han bekräftade redan efter OS i Milano att han skulle lägga skridskorna på hyllan efter den här säsongen. Sedan säsongen i Ajoie tagit slut har Bellemare nu också spelat sin sista hockeymatch.

Under helgen hade Ajoie en sista träff där spelarna tog farväl efter säsongens slut. Där berättade också Pierre-Édouard Bellemare om sina planer efter spelarkarriärens slut.

Enligt Bellemare tänker han flytta tillbaka till Nordamerika i hopp om att kunna bli kvar inom hockeyn där. Hans ambition är att få jobb hos en NHL-klubb och inleda en karriär som ledare. Det är dock lite osäkert vilken roll han skulle tänkas få men Bellemares förstaval är att bli tränare och ingå i någon klubbs ledarstab.

− Jag ska prata med klubbarna där borta och se vad de kan tycka är intressant med mig, säger Bellemare enligt Radio RFJ.

Pierre-Édouard Bellemare spelade i Leksand och Skellefteå

Pierre-Édouard Bellemare har haft en häftig karriärsresa där han flyttade från Frankrike till Sverige som 21-åring. Han kom sedan att bli en kultspelare för både Leksand och Skellefteå. Bellemare vann skytteligan i Allsvenskan säsongen 2008/09 efter att ha skjutit hela 31 mål på 41 matcher för Leksand. Han värvades sedan till Skellefteå där familjen även har bott kvar. Fransmannen växte ut till att bli en toppspelare i SHL och vann SM-guld med Skellefteå både 2013 och 2014.

Han tillbringade sammanlagt åtta säsonger i Sverige, tre i Leksand och fem i Skellefteå.

Bellemare flyttade sedan till NHL som 29-åring och har kom därefter att spela exakt 700 NHL-matcher över tio säsonger med Philadelphia Flyers, Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, Tampa Bay Lightning och Seattle Kraken. När han inte fick något nytt NHL-kontrakt 2024 och återvände till Europa valde Bellemare dock bort en återkomst till Sverige. I stället skrev han på för HC Ajoie i Schweiz där han har spelat under de två sista säsongerna av sin karriär.

Internationellt har Pierre-Édouard Bellemare spelat hela tolv VM-turneringar för Frankrike. I februari fick han även göra OS-debut vid 40 års ålder.

Source: Pierre-Édouard Bellemare @ Elite Prospects