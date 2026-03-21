OS-stjärnan får sparken på nytt: ”Giftig person”

Adam Ružička sparkades av den tidigare NHL-klubben Arizona Coyotes 2024 efter en drogskandal.

Två år senare får han nu lämna sin nuvarande klubb Spartak Moskva.

”Sammantaget visade sig Adam vara en giftig person den här säsongen”, rapporterar ryska medier.

Adam Ružička i spel mot Finland under OS.

Foto: Bildbyrån

2024 fick Adam Ružička sparken av Arizona Coyotes. Den då 24-årige forwarden hade då publicerat en video på Instagram där han satt med droger framför sig. Efter kokainskandalen fick han lämna NHL och blev därefter stjärna i KHL för Spartak Moskva. Men nu har den slovakiska OS-stjärnan fått lämna på nytt – meddelar Spartak Moskva.

Det ska röra sig om ett kontraktsbrott, men vad det rör sig om exakt står inte klart enligt Championat. Efter att ha gjort 107 poäng på två säsonger (inklusive slutspel), så är det i alla fall inte på grund av bristande prestationer.

Beskrivs som ”giftig”

Uppgifter på sajten MatchTV gör gällande att han var en ”giftig spelare” för omklädningrummet. Det ska ha varit en gång när han vägrae spela en match, men sedan kröp till korset och bad om ursäkt.

”Sammantaget visade sig Adam vara en giftig person den här säsongen, som förgiftade atmosfären i laget och var ovillig att kämpa för laget. Förbittringen mot honom hade byggts upp och utbröt så småningom i denna konflikt”.

Adam Ružička var nära medalj med Slovakien i OS, men laget föll kort mot USA i semifinalen och sedan Finland i bronsmatchen.



