För ett år sedan bröt han med Nybro efter endast 13 matcher. Nu letar Kevin Karlsson återigen efter en ny klubb. Denna gång efter 14 framträdanden i Danmark.

– Odense har beslutat att avsluta samarbetet med omedelbar verkan, skriver klubben under måndagen.

Kevin Karlsson i Djurgården och Nybro. Foto: Bildbyrån (montage).

”Med distans till det så känner jag fortfarande att jag aldrig fick ett tydligt svar. Jag kan fundera på vad som blev fel, om det var jag som gjorde fel, för man kollar alltid till sig själv först. Men jag fick ingen riktig feedback och inga anledningar till varför det blev så här, trots att jag bad om det”.

Det var så här det lät när Kevin Karlsson, i somras, berättade för hockeysverig.se om förra vinterns plötsliga uppbrott i Nybro. Ett besked som sedan följdes av spel i IK Oskarshamn innan den tidigare Djurgårdsbacken också flyttade vidare till Danmark.

Nu, nästa exakt ett år efter avskedet i Nybro, får Kevin Karlsson återigen flytta på sig.

Under måndagen meddelar den danska klubben Odense att man väljer att bryta med 29-åringen efter endast fyra månaders samarbete. ”Det var aldrig rätt matchning, och parterna har därför kommit överens om att gå skilda vägar”, förklarar man på sin sajt.

Första äventyret utanför Sverige: ”Ville testa”

För Karlsson var detta den första säsongsinledningen i karriären utanför Sverige. Tidigare har det varit spel i Tyringe SoSS, HC Dalen, Vimmerby och Troja/Ljungby i Hockeyettan, innan det där genombrottet kom i Hockeyallsvenskan.

– Jag har spelat med X antal spelare under min karriär och många har erfarenhet från de här ligorna. Jag har pratat med folk som varit här och får höra att hockeyn blir bättre och bättre. Dessutom går man ifrån lite det här systematiska och defensiva som är i Sverige. Det är det jag menar med att jag ville testa en annan typ av hockey, sade han tidigare till hockeysverige.se om spel i Danmark.

Source: Kevin Karlsson @ Elite Prospects