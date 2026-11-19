Gabriel Landeskog blev nedslagen efter sin hämnd på Logan Cooley.

Foto: TNT Sports/X (Skärmdump)

Med drygt fyra och en halv minut kvar av den första perioden tilldelades Colorado Avalanche svenske lagkapten Gabriel Landeskog totalt fyra utvisningsminuter efter att ha delat ut dubbla crosscheckingar på Utah Mammoths stjärnforward Logan Cooley som hämnd för en tackling som Cooley delade ut på honom i momentet just innan.

Amerikanen var liggande på isen när Landeskog delade ut sina dubbla crosscheckingar i ryggen på Cooley, vilket var något som inte uppskattades av Utah-backen Jack McBain.

I den andra perioden hämnades McBain därför genom att utmana Landeskog i ett slagsmål – och puckla på svensken ordentligt. Medan Landeskog hade problem att landa slag på sin motståndare fick Utah-backen in träff efter träff på svensken, som till slut föll till isen efter att McBain matat slag mot honom i närmare 40 sekunder.

Andra slagsmålet på bara några veckor

Enligt Hockeyfights.com var detta Landeskogs andra slagsmål i NHL den här säsongen; hans förra var mot Detroits stjärnback Moritz Seider häromveckan. Nattens slagsmål var hans 22:a slagsmål i NHL-karriären.

Landeskog och hans Colorado fick även se sig slagna i matchen, där Utah kunde vinna med 4–1 sedan svenske Kevin Stenlund satt spiken i kistan med sitt 4–1-mål i tom kasse. Svensken noterades även för en assist i matchen och har nu producerat sju poäng (2+5) på 23 matcher för Utah den här säsongen.



Utah Mammoth – Colorado Avalanche 4–1

Utah: Liam O'Brien (1), Vincent Trocheck (5), Dmitrij Simasjev (5), Kevin Stenlund (2).

Colorado: Parker Kelly.



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.