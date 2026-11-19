Jacob Fowler.

Foto: Adam Hunger/AP/Alamy

Montréal Canadiens rookiemålvakt Jacob Fowler har varit ett stort utropstecken i NHL under hösten. Den amerikanske burväktaren fick inleda säsongen i AHL , men efter en skada på Samuel Montembeault fick Fowler chansen i NHL – och har tagit vara på den.

Amerikanen har under säsongsinledningen vuxit ut till förstavalet mellan Canadiens stolpar och i natt inkasserade han sin tionde seger på de 14 inledande matcherna när han räddade 28 skott i 3–2-segern borta mot New Jersey Devils . Därmed tangerar han klubbikonerna Ken Dryden och Jacques Plantes noteringar från deras rookiesäsonger i Canadiens och är den rookiemålvakt som behövt näst minst antal matcher för att nå tio segrar under en säsong.

Har toppnoteringar i ligan

För Canadiens innebar segern att man studsade tillbaka på vinnarspåret efter två raka förluster.

– Saker och ting har inte gått vår väg de senaste matcherna, men jag tycker att vi visade prov på motståndskraft som grupp. Vi saknar förstås några viktiga spelare, men jag tycker att några klev fram och tog ett stort ansvar och spelade många minuter i kväll. Till slut lyckades vi hitta ett sätt att vinna, säger Fowler.

Den amerikanske målvakten står noterad för en räddningsprocent på 92,4 procent (fjärde bäst i NHL), ett snitt på 2,19 insläppta mål per match (sjätte bäst i NHL) och hans tio segrar är den femte bästa noteringen av alla målvakter i ligan den här säsongen.

Pekas ut som favorit till Calder Trophy

Succén mellan stolparna har gjort att Fowler pekas ut som favorit till Calder Trophy , priset som delas ut till NHL:s bästa rookie.

– Han är fenomenal. Jag tror att vi börjar få slut på ord för att beskriva honom, men han är fantastisk. Han är vår klippa. Han gör spelet väldigt enkelt för oss och får oss att behålla lugnet när saker och ting inte går vår väg, säger lagkamraten Kirby Dach.



New Jersey Devils – Montréal Canadiens 2–3

New Jersey: Luke Evangelista (5), Timo Meier (5).

Montréal: Alex Newhook (6), Nick Suzuki (9), Jake Evans (4).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.