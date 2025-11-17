Nicolai Meyer fick inget nytt kontrakt i Södertälje inför årets säsong.

Nu gör han stor succé för slovenska Olimpija Ljubljana – och leder både skytteligan och poängligan i ICEHL.

Nicolai Meyer öser in poäng i ICEHL under hösten. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Förra året återvände spetsforwarden Nicolai Meyer till Södertälje. Dansken var mycket framgångsrik i SSK och var en av HockeyAllsvenskans allra bästa spelare. När grundserien var färdigspelad hade Meyer gjort 23 mål och 52 poäng på 47 matcher, och med det kom han trea i skytteligan och sexa i poängligan. I slutspelet var Meyer också tongivande för SSK med 14 poäng på tolv matcher.

Men trots det fick Nicolai Meyer inte vara kvar i Södertälje. Han berättade efter säsongen att han inte fick något nytt kontrakt av klubben, trots att han gärna hade velat stanna i SSK.

– Vi hade lätt velat stanna där. Jag vet inte riktigt om de vill gå en annan väg eller om de inte hade ekonomin. Det kändes inte som att det var planen att jag skulle vara kvar just nu, så då får jag hitta ett annat jobb, sade Meyer till hockeysverige.se i maj.

Nicolai Meyer dominerar i ICEHL

I stället flyttade 32-åringen till Slovenien (!) och skrev på för Olimpija Ljubljana i alpligan ICEHL. Där gör Meyer nu stor succé under hösten. Under söndagen blev Meyer återigen målskytt för Ljubljana och han har nu gjort mål i tre raka matcher efter uppehållet.

Nicolai Meyer är dominant så här långt in på säsongen och leder både skytteligan och poängligan. På 19 matcher med Olimpija Ljubljana har dansken gjort hela 14 mål och 35 poäng. Han snittar därmed 1,84 poäng per match i ICEHL. Närmast honom i poängligan är lagkamraten, och backen, T.J. Brennan på 31 poäng. Bakom duon är det sedan ett stort glapp ner till övriga i toppen av poängligan. Två spelare ligger nämligen på delad tredjeplats med 23 poäng. Meyer är alltså hela tolv (!) poäng före en icke-lagkamrat i poängligan.

Den danske VM-forwarden har tidigare även spelat för Vienna Capitals och EC Salzburg i ICEHL. Där blev han mästare med Salzburg både 2023 och 2024. I Sverige har Meyer gjort 40 SHL-matcher för Malmö Redhawks men är främst känd från HockeyAllsvenskan. Han har nämligen gjort 208 poäng på 239 allsvenska matcher och säsongen 2018/19 vann han både skytteligan och poängligan i HockeyAllsvenskan när han spelade i Södertälje och gjorde 29 mål samt 62 poäng på 52 matcher.

Source: Nicolai Meyer @ Elite Prospects