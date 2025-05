Stjärnan öppnar upp: ”Jag hade velat stanna”

Trots stor succé under 2024/25 får Nicolai Meyer lämna SSK.

För hockeysverige.se öppnar nu stjärnan upp om avskedet och valet att flytta till Slovenien (!).

– Jag hoppas att jag kan komma tillbaka någon gång, säger 31-åringen.

SSK:s sportchef, Emil Georgsson, nye huvudtränaren Andreas Johansson, samt Nicolai Meyer. Foto: Bildbyrån (montage).

Inför säsongen, i juli 2024, startade TV-profilen Mauri Hermundsson en supporterinsamling på en miljon kronor för att få ”hem” Nicolai Meyer till Hockeyallsvenskan och Södertälje SK. Det hela föll minst sagt väl ut och efter grundserien stod 31-åringen där som både mål- och poängkung i klubben (23+29).



Nu, efter semifinalförlusten mot Djurgården, har stjärnan lämnat SSK – för spel i slovenska Olimpija Ljubljana.



– Det var lite blandade känslor. Jag tyckte att vi gjorde det väldigt bra, samtidigt är det också sådär när man åker ut så nära en final. Lite blandat, men jag tycker ändå att vi som förening och lag och allting kan vara väldigt stolta av den säsong vi gjorde, börjar Nicolai Meyer när hockeysverige.se når honom under landslagssamlingen med Danmark i början av maj.



Beskedet att stjärna inte skulle bli kvar i SSK kom 27 april och inom kort skrev Expressen att anledningen helt enkelt var att det blev ”en för dyr ekvation”. Meyer menar dock själv att han gärna hade velat spela kvar.



– Ska jag vara helt ärlig så har jag och min tjej precis fått en liten flicka och trivdes jättebra i Södertälje, både nu och sist jag var där. Vi hade lätt velat stanna där, säger han och fortsätter:

– Jag vet inte riktigt om de vill gå en annan väg eller om de inte hade ekonomin. Det kändes inte som att det var planen att jag skulle vara kvar just nu, så då får jag hitta ett annat jobb. Det är ett jobb för mig också, jag måste leva och jag måste ha mat på bordet. Sen är det inget ont mellan mig och klubben. Vi har haft det bra och vi går vidare som vänner.



2024/25 var endast Meyers andra i SSK, men känslorna för klubben är starka. Samtidigt lyfter han att man nu påbörjat en ny resa under en ny huvudtränare (Andreas Johansson).



– Jag hoppas att jag kan komma tillbaka igen någon gång. Som jag alltid har sagt, jag trivs bra där och alla som jag har lärt känna i klubben har alltid tagit bra hand om mig. Jag vet inte så mycket vad som händer i klubben nu, det kommer en ny tränare och allt möjligt. De kanske har lite andra tankar, och sen var det väl aldrig riktigt någon dialog om det heller, berättar han.

Därför blev det Slovenien: ”Min tidigare tränare som ringde”

Hur kommer det sig att man väljer att flytta till Slovenien?

– Vi har ju varit i Österrikiska ligan innan och jag tycker att det är en jätterolig liga att spela i. Det är fina miljöer att leva i och sen när det kom fram att Ljubljana ville sajna med mig så var det min tränare som jag hade i Salzburg som ringde. Han har fått jobbet som huvudtränare nästa år när de satsar och vill vara med i toppen av ligan. Målet är att försöka utmana Salzburg här innan några år och jag tyckte att det lät som en kul utmaning. Sen är Ljubljana en jättefin stad. Med tanke på att vi har fått en dotter nu så var det viktigt att de (familjen) mådde bra också.



Med tanke på det starka facit Nicolai Meyer visat upp under den gångna säsongen kan man mycket väl tänka sig att andra klubbar i Hockeyallsvenskan varit intresserade, men själv hade dansken inte sökt något annat än Södertälje.



– Min plan var att jag ville vara i Södertälje. Nu blev det inte så. Det är på något sätt lite sorgligt med tanke på hur bra vi mått där. Jag tycker det var lite jobbigt med tanke på ”Dyken” (Sebastian Dyk) också, hur bra vi har det med varandra och hur kul vi tycker att det är att spela med varandra. Det var lite känslosamt efter säsongen, men livet går vidare. Det har hjälpt att vara här med landslaget och jag ser fram emot det (VM på hemmaplan i Danmark).



Har det blivit lite ”SSK eller ingenting annat” om du ska spela i Allsvenskan?

– Man ska aldrig säga aldrig, men det är klart att jag har en speciell kärlek för Södertälje. Jag vet inte, det är bara något speciellt där för mig, speciellt det jag och Sebastian (Dyk) byggde upp där det här året. Som jag sa så hade jag lätt kunnat stanna där och ta något nytt år, eller två eller tre, men nu blev det inte så. Det är som det är, men det är klart att det finns en speciell kärlek till Södertälje.

Meyer i SSK. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Förvåningen – när SSK rensar: ”Hade något bra”

SSK har överlag inlett en stor utrensning och ett stort förnyande av truppen där Andreas Johansson klivit in som huvudtränare samtidigt som Egor Polin, Marcus Eriksson, Amil Krupuc, Frans Tuohimaa, Andrew Nielsen, Andrew Nielsen, Filiph Engsund, Jacob Dahlström, Olli Vainio, med fler lämnat, utöver Meyer.



– Jag visste inte alls att det var så många spelare som skulle bytas ut. Vi får se (hur det blir), jag tyckte att vi verkligen hade något bra på gång. Det var ett bra lag som verkligen tyckte om att vara med varandra och spela med varandra. Vi brydde verkligen om varandra. Det är svårt att säga nu (hur det går) när det blir ett helt nytt lag för dem igen, men jag hoppas att de kan vara med och kämpa och ta klivet. De har förtjänat det. De har verkligen krigat sig tillbaka, från division 1 till och med.



Meyer fortsätter om förhoppningarna för det SSK som valt att satsa ungt med flera högt värderade juniorer redan klara.



– Jag hoppas att de kan fortsätta bygga på det här nu och ta nästa steg. Det är svårt att ta sig till final och SHL, men klubben förtjänar att vara med och kämpa om det varje år tycker jag. Det är fantastiskt att spela där. Jag hoppas att de verkligen kan vara med och utmana, avslutar 31-åringen.