Michael McLeod var en av fem spelare som friades av rätten efter anklagelserna om sexuella övergrepp på en kvinna sommaren 2018.

Sedan dess har McLeod kopplats samman med en flytt till NHL – men i stället skriver 27-åringen ett treårskontrakt med sin tidigare klubb Avangard Omsk i KHL.

Michael McLeod. Foto: Geoff Robins/AP/Alamy

För tre veckor sedan uppgavs Michael McLeod vara överens med NHL-klubben Carolina Hurricanes till följd av den friande domen i fallet där han, tillsammans med fyra andra spelare, anklagats för sexuella övergrepp på en kvinna i samband med ett JVM-firande sommaren 2018.



Någon återkomst till NHL blir det emellertid inte för McLeod just nu.



I stället har McLeod skrivit på ett treårskontrakt med KHL-klubben Avangard Omsk, samma klubb han avslutade fjolårssäsongen med.



– Med tanke på omständigheterna har vi varit tvungna att vara försiktiga och hålla oss under radarn. Jag måste dock konstatera att förhandlingen inte tog lång tid. Spelaren som alla väntat på kommer återigen bära en Avangard-tröja. De goda nyheterna är att Mike redan är i Omsk och kommer att åka på roadtrip med laget, säger tränaren general managern Aleksej Sopin till klubbens hemsida.

– Vi är glada att denna komplicerade historia slutat positivt för både oss och spelaren.

Har spelat 287 NHL-matcher

McLeod lämnade Nordamerika och NHL-klubben New Jersey Devils efter säsongen 2023/24 för spel i KHL med Barys Astana. Där blev det sex poäng på 16 matcher för forwarden, innan han bytte klubb till Avangard Omsk där han avslutade säsongen med att göra 13 poäng på 19 grundseriematcher samt åtta poäng på nio slutspelsmatcher.



I NHL har McLeod spelat 287 matcher med New Jersey och producerat 85 poäng.



Tillsammans med Carter Hart, Dillon Dubé, Alex Formenton och Cal Foote stod McLeod åtalad för sexuella övergrepp på en och samma kvinna sommaren 2018. Spelarna friades från anklagelserna i slutet av juli och McLeod blir nu den andra spelaren att göra klart med en klubb efter den friande domen. Sedan tidigare har Alex Formenton skrivit på för den schweiziska klubben Ambri-Piotta.

Målvakten Carter Hart väntas bli den första av de friade spelarna att skriva NHL-kontrakt, då han uppges ska skriva på för Vegas Golden Knights.