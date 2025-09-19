Michael McLeod var bland spelarna som i somras friades för sexuella övergrepp i samband med JVM-turneringen 2018.

Enligt NHL-insidern David Pagnotta väntas nu spelaren att få spela för Carolina Hurricanes i NHL.

McLeod uppges vara klar för Carolina Hurricanes.

Foto: Bildbyrån

2022 anklagades flera spelare från Kanadas JVM-guldvinnande lag 2018 för sexuella övergrepp. Förra veckan stod det klart att spelarna välkomnas tillbaka i NHL efter att ha friats i rätten i somras. De fem spelarna får nu skriva på för klubbar och spela från den 1 december.

Enligt NHL-insidern David Pagnotta har nu en av spelarna nått en överenskommelse med ett NHL-lag. Journalisten uppger att Stanley Cup-semifinalisten Carolina Hurricanes värvar Michael McLeod. Men även Carter Hart ska vara intressant för Hurricanes. Båda var föremål för rättegången som avslutades i somras.

Kommer senast från spel i KHL

Debuten kommer att dröja. Spelarna fortsätter att vara avstängda från spel till den 1 december efter en överenskommelse mellan ligan, spelarna och spelarfacket.

Den kanadensiske centern Michael McLeod har redan gjort 287 NHL-matcher och spelade senast för Avangard Omsk i KHL.