Lämnade ”Löven” – flyttar tillbaka till Italien

Matt Cairns och Björklöven gick skilda vägar i helgen.

Nu är backen klar för en flytt till italienska Bolzano.

Matt Cairns.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Det blir en återkomst till Italien för den kanadensiske backen Matt Cairns.

Efter att i helgen ha gått skilda vägar med Björklöven meddelar nu ICEHL-klubben Bolzano via sin hemsida att 27-åringen är klar för klubben.

– Jag går till en fantastisk klubb och ett topplag i den här ligan. Bolzano har bevisat varje år att de kan tävla om titeln och de senaste veckorna har de visat ett stort intresse för mig som uppenbarligen är ömsesidigt. Jag är övertygad om att jag kan hjälpa laget och jag kan inte vänta med att kliva ut på isen, säger Cairns till sajten.

Spelade i rivalklubben tidigare

Innan Cairns skrev på för Björklöven förra säsongen spelade han i Bolzanos rivalklubb Asiago, där han stod för 19 poäng på 46 matcher i ICEHL. Tiden i Umeå blev desto mindre produktiv för backen, som den här säsongen stod för en poäng (1+0) på 27 matcher med den allsvenska serieledaren.

Bolzano ligger på en fjärdeplats i ICEHL efter 33 spelade matcher den här säsongen. I laget återfinns en svensk spelare i form av Philip Samuelsson.

