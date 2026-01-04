Bryter med Björklöven – lämnar direkt

Matt Cairns har fått begränsat med istid i Björklöven.

Nu bryts kontrakt och backen lämnar serieledarna med omedelbar verkan.

Matt Cairns går skilda vägar med Björklöven. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

I slutet av förra säsongen värvade Björklöven in kanadensaren Matt Cairns för att bredda lagets backsida. Han kom sedan in och blev en central spelare i lagets försvar och spelade till sig ett nytt avtal inför årets säsong i HockeyAllsvenskan.

Den här säsongen har Cairns dock inte varit lika framträdande. Han har endast noterats för 1+0 på 27 matcher, efter att ha gjort 2+3 på elva matcher i fjol. 27-åringen har fått en mindre roll i ”Löven” och även varit helt utanför laget ibland. När nyförvärv som Olli Vainio, Anton Malmström och Lucas Nordsäter kommit in och fått stora roller samtidigt som Oliwer Sjöström imponerat stort under sin utlåning från Luleå har Cairns hamnat snett. Under säsongen har han snittat 12:16 minuters istid per match, lägst av Björklövens åtta ordinarie backar.

Nu meddelar Björklöven att de går skilda vägar med backen. Klubben skriver på sin hemsida att kontraktet bryts ”efter en gemensam dialog mellan klubben och spelaren”.

– Vi har i samråd med Matt valt att avsluta hans avtal. Vi önskar honom lycka till i hans nya klubb, säger sportchef Per Kenttä.

Matt Cairns spelade totalt 38 matcher i Björklöven sedan han värvades till klubben på transferfönstrets sista dag, 15 februari 2025. Björklöven leder HockeyAllsvenskan i överlägsen stil och har 78 poäng efter 32 omgångar. De är därmed hela tio poäng före tvåan Kalmar.

Under söndagen uppger Expressen att Cairns är klar för en flytt till italienska Bolzano.

Source: Matt Cairns @ Elite Prospects