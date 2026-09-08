Succén: 51 räddningar – 0 insläppta

Mantas Armalis har ännu inte släppt in ett mål 2026/27.

Foto: Bildbyrån och Alarmy (montage).

En förlängning på nyårsafton innebär att vi kan hitta Mantas Armalis i Ilves även under 2026/27. Och tur är väl det för den finska klubben.

När Liiga-matchen mot HPK var slutspelad under tisdagskvällen kunde inte bara klubben konstatera att Benjamin Korhonen stått för ett hattrick, utan också att den tidigare Leksands IF-målvakten spelat laget till en hållen nolla. Slutsiffrorna skrevs till 4–0 och skotten 28–24.

Vad som sticker ut lite extra är att detta inte bara var Armalis andra seger för säsongen, utan också andra nolla.

Vid 34-åringens båda starter har han nämligen spikat igen totalt. Först med 27 räddningar i premiären mot Lukko (5–0), och nu 24 nya mot HPK. Det innebär att han nu står på 120 minuter, 51 räddningar och noll insläppta hittills denna säsong.

Intill sig i år har Armalis Christoffer Rifalk, invärvad från Rögle. Den SHL-rutinerade målvakten fick dock en tung start med fyra insläppta på endast 16 skott i debuten mot Ässät i förra veckan.

Mantas Armalis lämnade Leksand 2025 efter totalt 268 framträdanden i SHL.