Svenskens succéstart – toppar poängligan

Lukas Wernblom har fått en flygande start på säsongen.

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Lukas Wernblom kunde knappast ha önskat sig en mer produktiv start på säsongen i Liiga.

I premiären mot fjolårsfinalisten KooKoo noterades Wernblom för tre poäng i 4–2-segern – och i helgen följde han upp det med en ny poängsuccé. I säsongens andra match klev Wernblom fram med fyra nya poäng, fördelat på ett mål och tre assist, när TPS besegrade HIFK med 5–1.

Wernblom har totalt gjort sju poäng på de två inledande matcherna och toppar därmed poängligan i Liiga. Den 26-årige forwarden flyttade till TPS från Malmö under säsongen 2023/24 och har sedan flytten till Åbo varit produktiv. Förra säsongen blev han Liigas näst poängbäste svensk med sina 49 poäng på 57 matcher och hans 24 fullträffar var bäst av alla svenskar och räckte till den åttondeplats i den totala skytteligan.

Landsmannen, tillika kedjekamraten, Lars Bryggman har även han fått en flygande start på säsongen. Forwarden, som lämnade Skellefteå efter SM-guldet i våras, har inlett sin sejour i TPS genom att producera sex poäng (4+2) på de två inledande matcherna. Hans fyra mål innebär att han i skrivande stund delar på skytteligaledningen tillsammans med HPK-forwarden Sami Päivärinta.