Det blev en målsnål och fysisk tillställning i Nobelhallen där den första perioden slutade mållös trots flera utvisningar åt båda håll. I den andra akten spräckte Vimmerby HC dödläget. Jesper Norbäck utnyttjade ett numerärt överläge och sköt 1–0 för bortalaget assisterad av Hannes Hellberg och Kalle Carlsson.

Tidigt i den tredje perioden utökade Max Karlsson gästernas ledning till 2–0. BIK Karlskoga fick kontakt när Gustaf Franzén reducerade i powerplay med fem minuter kvar att spela, och hemmalaget tog även timeout samt plockade ut målvakten Olof Lindbom i sin kvitteringsjakt.

Vimmerby höll dock undan och Kevin Wennström kunde spika slutresultatet till 1–3 i tom kasse med åtta sekunder kvar av matchen.

Matchfakta

BIK Karlskoga – Vimmerby HC 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Första perioden: -

Andra perioden: 0–1 (33.48) Jesper Norbäck (Hannes Hellberg, Kalle Carlsson) PP1

Tredje perioden: 0–2 (44.56) Max Karlsson (Anton Carlsson, Oskar Lindgren) 1–2 (54.27) Gustaf Franzén (Henrik Björklund, Eero Teräväinen) PP1 1–3 (59.52) Kevin Wennström (Hugo Orrsten, Hampus Karlsson) ENG

Skott: 36–25 (9–9, 9–9, 18–7)

Utvisningar: BIK: 4x2 min. VIM: 7x2 min.

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