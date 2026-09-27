Luleålånet storspelade - stoppade Karlskoga
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Foto: BILDBYRÃN
Hockeyallsvenskan

Luleålånet storspelade - stoppade Karlskoga

Publicerad 27 september 2026 16:30
Hockeysverige
Hockeysverige
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Nykomlingen Vimmerby HC plockade tre tunga poäng borta mot BIK Karlskoga. Målvakten Isak Sörqvist stod för en storslagen insats och räddade 35 skott när gästerna vann med 3–1 i Nobelhallen.

Det blev en målsnål och fysisk tillställning i Nobelhallen där den första perioden slutade mållös trots flera utvisningar åt båda håll. I den andra akten spräckte Vimmerby HC dödläget. Jesper Norbäck utnyttjade ett numerärt överläge och sköt 1–0 för bortalaget assisterad av Hannes Hellberg och Kalle Carlsson.  

Tidigt i den tredje perioden utökade Max Karlsson gästernas ledning till 2–0. BIK Karlskoga fick kontakt när Gustaf Franzén reducerade i powerplay med fem minuter kvar att spela, och hemmalaget tog även timeout samt plockade ut målvakten Olof Lindbom i sin kvitteringsjakt.  

Vimmerby höll dock undan och Kevin Wennström kunde spika slutresultatet till 1–3 i tom kasse med åtta sekunder kvar av matchen.  

Matchfakta

BIK Karlskoga – Vimmerby HC 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Första perioden: -  

Andra perioden: 0–1 (33.48) Jesper Norbäck (Hannes Hellberg, Kalle Carlsson) PP1  

Tredje perioden: 0–2 (44.56) Max Karlsson (Anton Carlsson, Oskar Lindgren) 1–2 (54.27) Gustaf Franzén (Henrik Björklund, Eero Teräväinen) PP1 1–3 (59.52) Kevin Wennström (Hugo Orrsten, Hampus Karlsson) ENG  

Skott: 36–25 (9–9, 9–9, 18–7)
Utvisningar: BIK: 4x2 min. VIM: 7x2 min. 
Publik: 2 253 

Den här artikeln handlar om:

Vimmerby HCBIK KarlskogaIsak Sörqvist